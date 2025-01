Kövér László: helyénvaló, hogy a Nemzet Gazdásza díjra érdemeseket minden évben az Országházban köszönthessék

Megosztás itt:

Az ünnepségen Kövér László, az Országgyűlés elnöke köszöntőbeszédében elmondta, a Nemzet Színésze, Művésze és Sportolója mellett van Nemzet Gazdásza nevet viselő elismerés is, a színészeket általában a világot jelentő deszkáknak otthont adó színházakban, a művészeket az akadémiákban, a sportolókat a sportlétesítményekben díjazzák, így helyénvaló, hogy a Nemzet Gazdásza díjra érdemeseket minden évben az Országházban köszönthessék.

Hozzátette, a bizonytalansággal és kiszámíthatatlansággal terhelt világban a magyar gazdák legalább két dologban tisztán láthatnak. Míg a jelenlegi Európai Unió Bizottsága az európai mezőgazdaságot, benne a magyar mezőgazdaságot is folyamatosan gyengíti, szét akarja zilálni, addig a nemzeti kormány a magyar mezőgazdaságot erejéhez mérten védeni és erősíteni akarja.

Kövér László szerint ami az Európai Unióban az elmúlt években történt és napjainkban is történik, az nem a véletlen műve, nem is pusztán téves szakmai döntések eredménye, hanem tudatos politika következménye. A második világháború utáni legnagyszerűbb európai terv, az Európai Unió, mint a béke, a demokrácia és a jólét terve napjainkban a szemünk láttára válik a háború, a diktatúra és az elszegényítés valóságává.

Úgy fogalmazott, jelenleg az Európai Unió megtervezett politikai, gazdasági és társadalmi destabilizálása zajlik. A gazdasági destabilizálás legfőbb eszközei a hazug energiapolitikával előidézett európai ipartalanítás, valamint hazug környezetvédelmi politikával az európai mezőgazdaság versenyhátrányának mesterséges előidézése, és ezzel annak szétverése, majd az európai termőföldek Európán kívüli tulajdonokba való kijátszása - mondta.

Az unió jelenlegi bizottságát, az Európai Parlament többségét megvásárolták Európán kívüli gazdasági érdekkörök. A bizottság és az Európai Parlament nem az európai, hanem a földrészen kívüli érdekeket képviseli Európában. Ez a magyarázata az uniós agrárpolitika abszurditásának, amelyet a magyar gazdák az európai társaikkal együtt nap mint nap kénytelenek elszenvedni, hazug ideológiákkal és túlszabályozással gúzsba kötik, extraköltségekbe hajszolják az európai gazdákat, majd a szabályokkal és többletkiadásokkal nem terhelt unión kívüli agrártermékek előtt megnyitják az uniós piacot, ez az európai gazdák elleni brüsszeli gazdasági merénylet lényege - fejtette ki.

Kövér László kitért arra, hogy világban felértékelődik az élelmiszeripari önellátás képessége, amelyet mindenhol erősítenek, egyedül Európában teszik ezt módszeresen tönkre. Európa élelmiszeripari kitettsége már nem csupán egy jövőbeni fenyegetés, hanem egy jelenleg is létező valóság. A világ haszonállat-állományának 90 százaléka ugyanis már Európán kívül van, de az Európában meglévő haszonállatok takarmányozásához is javarészt más kontinensekről származik a kukorica és a szója. Hasonló csapás éri az európai zöldség-gyümölcs ágazatot is, az uniós termelők folyamatosan piacot veszítenek, az Európán kívüli termelők pedig piacot nyernek Európában.

Rámutatott arra, hogy míg Nyugat-Európában az elmúlt évtizedekben a családi gazdaságok fele már megszűnt, addig Magyarországon az agrárpolitika középpontjában a kis- és közepes vállalkozások támogatása áll. A 2010 utáni birtokpolitikának és a kedvezményes adózási lehetőségeknek, valamint a hazai költségvetési támogatásoknak köszönhetően ezért jelentős előrelépés történt a magyar agrárium szerkezetében. Bő egy évtizeddel ezelőtt a földek közel 50 százaléka még gazdasági társaságok használatában állt, mostanra a területek kétharmadát már őstermelők és egyéni gazdaságok használják. Még kedvezőbb fejlemény, hogy a földek legnagyobb részét - 1,4 millió hektárt - a 100 és 300 hektár közötti gazdaságok használják. A hazai agrárpolitika eredményességét az is jól mutatja, hogy az elmúlt tíz év alatt ez a családi gazdálkodói réteg bővült a legnagyobb mértékben.

A nemzet gazdáinak feladata, hogy munkájukkal minden körülmények között éltessék a termőföldet, amely mindannyiunk számára biztosítja a mindennapi kenyeret - emelte ki Kövér László.

A Nemzet Gazdásza címet az AGROTREND Csoport 2023-ban hozta létre. Az elismerés fővédnökei Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a Magosz elnöke, Nagy István agrárminiszter, Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. A címet a magyar nemzet olyan erkölcsileg feddhetetlen gazdálkodó szakembere érdemli ki, aki gazdálkodásával, mezőgazdasági tevékenységével, munkáltatói viselkedésével, technológiai színvonalával, innovációival, társadalmi szerepvállalásával maradandót alkotott.

A 2023-as évben Bárány László, a Master Good Kft. tulajdonos-ügyvezetője, Juhász István, a felvidéki Hanva településen működő Agrárius Kft. tulajdonosa és Nyakas András, a hajdúnánási Nyakas Farm tulajdonosa részesült az elismerésben.

Forrás: MTI

Fotó: nemzetgazdasza.hu