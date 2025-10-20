Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 20. Hétfő Vendel napja
Jelenleg a TV-ben:

Bayer show

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

Korszerű felszereléssel bíró új mentőautókat kapott az OMSZ

2025. október 20., hétfő 10:22 | MTI
Takács Péter Országos Mentőszolgálat új mentőautók korszerű felszereléssel bíró új mentőautók

Újabb mentőautókat vásárol az Országos Mentőszolgálat - jelentette be a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára hétfőn a budapesti Hősök terén, ahol az év végéig érkező 101 gépkocsiból húszat mutattak be.

  • Korszerű felszereléssel bíró új mentőautókat kapott az OMSZ

Takács Péter közölte: a kormányzás kezdete óta 1160 mentőgépkocsit cseréltek le, így az autók átlagéletkora 6 év alá csökkent.

Mint mondta, nemcsak a gépjárművek újak, hanem a bennük használt mentéstechnikai eszközök is a legkorszerűbbek. A mentés fejlődésével is lépést kell tartani, így az eszközök, az informatika és a mentésirányítás területén is igyekeznek a világ színvonalába kerülni. "Elmondható, hogy a mentőszolgálat ide tartozik" - tette hozzá.

Az államtitkár unikálisnak nevezte, hogy a mentést egy szervezet végzi Magyarországon, és erre az alapra építkezve egy világszínvonalú ellátást tudnak biztosítani. Mint fogalmazott, az ellátás homogén, a kiérkezési időkre optimalizálva helyezkednek el a mentőállomások, és az azonos felszereltségű gépkocsik garantálják mindenhol az egyforma ellátást.

"Ha az egészségügyi államtitkár azt mondja, hogy a magyar mentőszolgálat nemcsak felveszi a versenyt a nyugat-európaiakkal, hanem sok szempontból meg is előzi azokat, akkor erre büszkének kell lenni" - hangoztatta.

Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója elmondta, év végéig 101 új mentőautót vásárol a szervezet 9 milliárd forintért.

Kitért arra, hogy a koronavírus-járvány és az orosz-ukrán háború miatt akadozó beszerzési és ellátási láncok egy időre visszavetették az új autók gyártását és így a beszerzést is, most azonban ez "felpörög", és ismét lesz gépkocsibeszerzés.

Mint fogalmazott: büszke a bajtársakra, a mentők közösségére és arra a szolgálatra, amely egységes elvek szerint, a legmodernebb flottával és protokollok alapján dolgozik.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

További híreink

Egy nemzedék hangja némult el – meghalt a Nemzet Művésze

Hatalmas a csalódottság Ukrajnában, mivel elbuktak Zelenszkij Tomahawk-reményei + videó

Mandula Ádámot pszichiátriára küldi menedzsere, miután élőben bántalmazta a fiát: „Helyre kell állnia, mint ember, férfi és apa is!”

A rossz hírt közlő Slot több dolog miatt is magyarázkodott, a vitatott gólra is kitért

Teljes sokk: ő esett ki a Sztárban Sztár All Starsból

A Liverpool csapatkapitánya a pályán hordta le Kerkez Milost, ezt Slot is látta

Brüsszel háborús pszichózisban, de jön a budapesti Trump–Putyin-csúcs + videó

Csak a Playboy-ra vár a németek legforróbb sportolónője – képek

Nyugdíjasok, figyelem – az élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatban üzent az államtitkár

További híreink

Nyugdíjasok, figyelem – az élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatban üzent az államtitkár

Tragédiába torkollott egy leszállás a hongkongi repülőtéren

Paláver – Megdöbbentő fordulat: Zelenszkij Budapestre jönne + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Itt a komoly diplomáciai fordulópont – Zelenszkij találkozna Putyinnal a magyar fővárosban
2
Hatalmas a csalódottság Ukrajnában, mivel elbuktak Zelenszkij Tomahawk-reményei + videó
3
A békecsúcs bejelentése óta egyetlen kérdés maradt a fanyalgók kezében – íme, Orbán Viktor válasza
4
Brüsszel háborús pszichózisban, de jön a budapesti Trump–Putyin-csúcs + videó
5
Szijjártó Péter: Ma durva nap lesz Luxembourgban
6
Roma közösség vonult utcára a gyerekházasságot tiltó javaslat ellen
7
Tragédiába torkollott egy leszállás a hongkongi repülőtéren
8
Csörte – A budapesti békecsúcs bejelentése nem jó hír Magyar Péternek + videó
9
Sajtóklub – Világraszóló diplomáciai siker, hogy Budapest ad otthont a békecsúcsnak + videó
10
Két tűz közé kerültek a dohányosok

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!