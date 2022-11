Kormányszóvivő: a Széchenyi kártya is segíti a vállalkozásokat

Megosztás itt:

Szentkirályi Alexandra kiemelte: a szankciók okozta válság és energiaár-emelkedés a vállalkozások életét nehezíti meg a legjobban.

A magyar gazdaság ugyan növekedési pályára állt az elmúlt években, és még a járványból is megerősödve tudott kijönni, de most a brüsszeli szankciók tönkreteszik az európai és a magyar gazdaságot, illetve a vállalkozásokat is - fogalmazott a kormányszóvivő.

Hangsúlyozta: sok vállalkozásnak egyszerűen a túlélés a cél. A szankciók miatt ugyanis egekbe emelkedett a rezsi, a mindennapi kiadások, a beszerzési, a szállítói árak, emellett magasak a kamatlábak és a hitelfeltételek is szigorodtak.

A talpon maradáshoz sok vállalkozásnak szüksége van forgóeszközre és energiahatékonysági fejlesztésekre, továbbá ezekhez olcsó és biztonságos hitelekre - mondta a kormányszóvivő, közölve: a kormány ezért úgy döntött, hogy a rezsitámogatás, a vállalkozói kamatstop és a gyármentő program mellett rendkívül kedvező hiteltermékeket is biztosít a vállalkozásoknak.

Elmondta: 2023 első félévében kezelési költség nélkül, a piaci kamatszinthez képest rendkívül kedvező, évi ötszázalékos ügyfélkamattal lesznek elérhetők a Széchenyi Kártya Program hiteltermékei - a folyószámlahitel, a likviditási hitel, a mikrohitel, a Turisztikai Kártya, az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel, valamint az energiahatékonysági fejlesztéseket támogató Széchenyi Zöld Beruházási Hitel.

A lépést Szentkirályi Alexandra egy újabb kormányzati támogatásnak nevezte a szankciós válságban, amellyel nem egyszerűen a túlélésben szeretnék segíteni a vállalkozásokat, hanem a magyar emberek munkahelyeinek megőrzésében is.

A megoldás valójában az lenne, ha Brüsszel végre a béke rendezése felé venné az irányt, és felhagyna a szankciós politikával, mert azzal minden egyes nap óriási károkat okoz a magyar vállalkozásoknak is - fogalmazott a kormányszóvivő.