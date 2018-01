Kormányon a Fidesz már nem kifogásolja a külföldi cégek győzelmét

REGGELI JÁRAT HÉTFÕN IS 5 ÓRA 50 PERCTÕL. VÁRJA ÖNÖKET A MÛSORVEZETÕ, TESZÁRI NÓRA. FÕBB TÉMÁINK: 6.30 - SZEMLÉLETVÁLTÁST SÜRGET AZ OKTATÁSPOLITIKÁBAN A JOBBIK. VENDÉG: DÚRÓ DÓRA ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK. 6.40 - VISSZAVONATNÁ A KORMÁNNYAL A STOP SOROS TÖRVÉNYTERVEZETET AZ EGYÜTT. VENDÉG: SZIGETVÁRI VIKTOR, AZ EGYÜTT VÁLASZTMÁNYI ELNÖKE. A PERONON KARÁCSONY GERGELY, A PÁRBESZÉD ÉS AZ MSZP MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE. JOBBIK: LÉPÉSEKET KELL TENNI A KIVÁNDORLÁS ELLEN. A NGM ÉPÜLETE ELÕTT TILTAKOZOTT VASÁRNAP A DK-SZOLIDARITÁS SZÖVETSÉG AZ UKRÁN ÁLLAMPOLGÁROKNAK ADOTT NYUGDÍJ ELLEN. BEMUTATTA ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJELÖLTJEIT A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ. GYURCSÁNY: A DK KÉPVISELÕJELÖLTJEI LEGYENEK A KORMÁNY ÁDÁZ ELLENFELEI! FIDESZ: A GYURCSÁNY-PÁRT JELÖLTJEI NEM A KORMÁNY, HANEM MAGYARORSZÁG ELLENFELEI. ROGÁN ANTAL: A KORMÁNYNAK LISTÁJA VAN AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÁST SEGÍTÕ SZERVEZETEKRÕL KOSSUTH RÁDIÓ. NEM MENNEK EL A KORMÁNYPÁRTOK A JOBBIK ÁLTAL A MENEKÜLTEK BEFOGADÁSA MIATT KEZDEMÉNYEZETT RENDKÍVÜLI PARLAMENTI ÜLÉSRE. ORBÁN VIKTOR SZERINT NEMZETKÖZI EGYEZMÉNY ALAPJÁN FOGADOTT BE MENEKÜLTEKET MAGYARORSZÁG. JOBBIK: ÁPRILIS 8-ÁN AZ EMBEREK MEGSZAVAZNAK MAJD EGY BEVÁNDORLÁSELLENES CSOMAGOT, A „STOP ORBÁNT”. AZ MSZP "STOP OLIGARCHA" NEVÛ TÖRVÉNYCSOMAGOT NYÚJT A PARLAMENT ELÉ. MSZP: A „STOP OLIGARCHA” NEVÛ TÖRVÉNYCSOMAG 75%-OS KÜLÖNADÓT VETNE KI AZ „ELMÚLT NYOLC ÉV HARÁCSOLÓIRA". NEM LÉPTETI VISSZA PÉCSI JELÖLTJÉT AZ LMP A FÜGGETLEN INDULÓ MELLÁR TAMÁS JAVÁRA, AKI MÖGÉ MÁR TÖBB PÁRT IS BEÁLLT. ÚJABB TÖBB MILLIÁRDOS BERUHÁZÁST NYERTEK MÉSZÁROS LÕRINC CÉGEI, EZÚTTAL 14 MRD-BÓL ÚJÍTHATNAK FEL ÉPÜLETEKET ÉRDEN. ELKEZDÕDHETNEK A TÁRGYALÁSOK AZ ÚJABB NÉMET NAGYKOALÍCIÓRÓL. AZ SPD DELEGÁLTJAI MEGSZAVAZTÁK A KOALÍCIÓS EGYEZTETÉSEK MEGKEZDÉSÉT A CDU-VAL ÉS BAJOR SZÖVETSÉGESÉVEL. MERKEL ÉS SEEHOFER ÜDVÖZLI A SZOCIÁLDEMOKRATÁK DÖNTÉSÉT A KOALÍCIÓS TÁRGYALÁS ELKEZDÉSÉRÕL. MARTIN SCHULZ: NINCS FELSÕ HATÁR A MENEKÜLTEKNEK NÉMETORSZÁGBAN, HA A SZOCIÁLDEMOKRATÁK KORMÁNYRA LÉPNEK. FRANCIAORSZÁG FELSZÓLÍTOTTA TÖRÖKORSZÁGOT, HOGY HAGYJA ABBA A KURDOK ELLENI OFFENZÍVÁT SZÍRIA ÉSZAKNYUGATI RÉSZÉN. A FRANCIA VÉDELMI MINISZTER AZ ENSZ BT ÖSSZEHÍVÁSÁT IS KÉRTE AZ ÜGYBEN. WASHINGTON VISSZAFOGOTTSÁGRA INTETTE A SZÍRIÁBAN HADMÛVELETET INDÍTÓ TÖRÖKORSZÁGOT. ERDOGAN: "NAGYON RÖVID IDÕN BELÜL" BEFEJEZÕDIK AZ AFRÍNI HADMÛVELET. KÉT RAKÉTA CSAPÓDOTT BE SZÍRIÁBÓL EGY TÖRÖK TELEPÜLÉS KÖZPONTJÁBA, EGY EMBER MEGHALT ANADOLU. A SZÍRIAI ELNÖK A TERRORIZMUS TÁMOGATÁSÁVAL VÁDOLJA TÖRÖKORSZÁGOT. TÖBB TÍZEZREN TÜNTETTEK SZALONIKIBEN A MACEDÓNIA NÉV HIVATALOS HASZNÁLATA ELLEN. HALÁLRA ÍTÉLTEK EGY ISZLÁM ÁLLAMHOZ CSATLAKOZÓ NÉMET ÁLLAMPOLGÁRT IRAKBAN. BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTEK KUVAITBAN EGY BLOGGERT SZAÚD-ARÁBIA BÍRÁLATÁÉRT. 68 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT KÁLMÁN ANDRÁS, DUNAÚJVÁROS EGYKORI POLGÁRMESTERE, AZ MSZP VOLT ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕJE. TÖBBFELÉ HAVAZIK ORSZÁGSZERTE, A FÕVÁROSBAN HETVEN MUNKAGÉPPEL DOLGOZNAK A KÖZTERÜLET-FENNTARTÓK. BALESET MIATT LEZÁRTÁK AZ M2-ES AUTÓUTAT BUDAPEST FELÉ SZÕDLIGETNÉL, EGY EMBER SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT. BALESET TÖRTÉNT A 10-ES FÕÚTON, PILISCSABA KÖZELÉBEN IS, A FORGALMAT ELTERELTÉK, AZ EGYIK SÉRÜLT MEGHALT. SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉSBEN MEGHALT EGY EMBER SZÉKESFEHÉRVÁRON. KIGYULLADT EGY CSALÁDI HÁZ SOPRONBAN VASÁRNAP HAJNALBAN, A TÛZBEN EGY IDÕS ASSZONY MEGHALT. KIGYULLADT EGY LAKÁS A FÕVÁROSBAN IS A NAGYMEZÕ UTCÁBAN, EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE.