Az Ikea az orosz-ukrán háborús konfliktus kirobbanása után már tevékenysége ideiglenes felfüggesztését jelentette be mindkét országban, de a helyzet azóta sem javult. A cég közlése szerint az ukrajnai háború következtében továbbra is óriási nehézségek vannak a beszállítói láncokban, és az eladásaik is jelentősen csökkentek. Közleménye szerint az Ingka egyik országban sem számít arra, hogy a közeljövőben teljes mértékben újraindíthatja tevékenységét.

MTI