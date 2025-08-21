Keresés

2025. 08. 21. Csütörtök
Korábban érkezik a szeptemberben esedékes családi pótlék

2025. augusztus 21., csütörtök 10:22 | MTI
támogatás családpolitika családi pótlék

Korábban érkezik a szeptemberben esedékes családi pótlék, GYES és GYET - közölte a Magyar Államkincstár csütörtökön az MTI-vel.

  • Korábban érkezik a szeptemberben esedékes családi pótlék

A tájékoztatás szerint az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is már a tanévkezdés előtt, augusztus végén megkapják a családok a szeptemberben esedékes, alanyi jogon járó családtámogatásokat.

Hangsúlyozták: a kormány a juttatások korábbi utalásával és kézbesítésével a családok iskolakezdési terheit könnyíti. A Magyar Posta csütörtöktől kézbesíti a családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást (GYES-t) és a gyermeknevelési támogatást (GYET-et), a Magyar Államkincstár pedig pénteken utalja a bankszámlákra ezeket a támogatásokat - tették hozzá.

Közölték, az ellátások korábbi folyósítása idén mintegy 1 millió 45 ezer családnak jelent segítséget a tanévkezdés előtt.

A kincstár emlékeztetett arra is, hogy a kormány július 1-jén elindította Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját, amely közel 1 millió családot érint. A családi adókedvezmény megduplázásának első üteme már hatályba lépett, a második pedig 2026. január 1-jén következik - ismertették, jelezve: egy gyermeknél 15 ezer, két gyermeknél 60 ezer, három gyermeknél 148 500 Ft az adókedvezmény, amely további gyermek esetében további 49 500 forinttal emelkedik.

A családi adókedvezmény megduplázása, valamint a három-, majd a kétgyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentessége komoly segítséget jelent a magyar családoknak a mindennapokban - írta az államkincstár.

Fotó: Shutterstock

Háború Ukrajnában

