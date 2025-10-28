Könyvelői Kiválóság Díjátadó Gála – a szakmai kiválóság ünnepe

Megosztás itt:

A rangos eseményt a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete (MKOE) hívta életre, erősítve a szakmai közösség egységét, értékeit és fejlődését.

A gála célja, hogy hagyományt teremtsen – olyan nemzetközi minták alapján, ahol a szakmai kiválóság elismerése már bevett gyakorlat.

Ezt a szemléletet szeretnénk Magyarországon is meghonosítani, reflektorfénybe állítva a könyvelők elhivatott munkáját, innovációját és ügyfélközpontú szemléletét.

A rendezvény létrejötte a szakma szereplőinek és támogató partnereinek közös elkötelezettségét tükrözi.

Köszönet illeti mindazokat, akik hittek abban, hogy a könyvelői hivatás értékeit méltó módon kell bemutatni és elismerni.

A Könyvelői Kiválóság Díjátadó Gála egyben a jövő könyvelőinek inspirációs fóruma is – ahol a szakmai tudás, az elhivatottság és a közösségi erő találkozik.

További információ: www.konyveloijovotervezo.hu

Fotó: Illusztráció (Shutterstock)