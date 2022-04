Komoly budapesti megszorításokat és „amputációkat” lengetett be a baloldal

Megosztás itt:

Horváth Csaba az ATV Start című műsorában beszélt arról, hogy komoly megszorítások jöhetnek Budapesten, amik drasztikus következményekkel járhatnak majd.

A fővárosi közgyűlés MSZP-frakcióvezetője a beszélgetésben kiemelte: a főváros első sorban nem hitelt szeretne felvenni, hanem érdemi tárgyalásokat folytatni a mindenkori kormánnyal. Szerinte ha lett volna kormányváltás, akkor egy 60 milliárdos éves kompenzációt kapott volna Budapest normatívan, azonban mivel nem számíthatnak arra, hogy a kormány kiigazítja a hiányt, így akár hitelt is vehet fel a főváros.

Horváth Csaba szerint a BKV finanszírozása az elsődleges problémaforrás, tehát a közösség közlekedés normatívája csökkent le. A politikus elmondta, 60-70 milliárd forintot kell a fővárosnak kipótolnia.

„Ha ez nem sikerülne, akkor komoly megszorítások jöhetnek, azoknak pedig már drasztikus következményei lehetnek„ – mondta Horváth Csaba.

A polgármester nehezen tudja elképzelni, hogy a kormány megengedné azt, hogy leálljon a közösségi közlekedés Budapesten, főleg, hogy nem csak a fővárosi lakosok használják, hanem az agglomerációban élők is.

Ha nem a hitelfelvétel lenne a kormány válasza, akkor Horváth Csaba szerint csak olyan megoldások vannak a válsághelyzet feloldására, amely „amputációval” jár. Például leszerelt 3 ezer zöld kukát a közterületekről a főváros, bár ez inkább szimbolikus döntés volt, mint pénzügyileg jelentős, de olyan döntés nincs, ami könnyű úton megoldást jelentene. Köztisztasági feladatokból nem gondolja, hogy elvenne Budapest, a támogatási rendszereiből nem tud elvenni.

A Liget-projekttel kapcsolatban azt mondta Horváth Csaba, hogy jelenleg ott is épület áll, ahol 100 évvel ezelőtt sem, nyilvánvalóan jobb minőségű a Liget maga, azonban szerinte sokkal jobban örültek volna a lakosok, ha szimplán parkként újították volna fel a Ligetet. A Rákosrendező rehabilitálása is fontos projekt lenne a Liget meghosszabbítására, anélkül, hogy egyetlen fűszálat is el kelljen felejteni a Ligetből.

Metropol