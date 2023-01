Megosztás itt:

Buszpályaudvar, vállalkozói központ, szabadidő park, sportpályák és útfelújítás. Néhány beruházások azok közül, amelyek 2022-ben készültek el Komlón.

Két nagy beruházás, a dinó park és a könyvtárat is magába foglaló, úgynevezett kaptár építési munkáit pedig idén fejezik be. Hamarosan több rezsicsökkentést célzó energetikai projekt is indul a városban, az önkormányzat valamint az uszoda további működéséhez pedig 400 millió forint rendkívüli támogatást kaptak.

