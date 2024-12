Kocsis Máté: a jövő évi büdzsé teremti meg a pénzügyi alapot az új gazdasági akciótervnek + videó

Megosztás itt:

"Tulajdonképpen a mögöttünk hagyott évek nehéz gazdasági és pénzügyi helyzetet okoztak, nem csak Magyarországon, egész Európában, gondolok itt a koronavírus-járványig, az azt követő háborúra is, és a háborút követő rossz szankciós politikára is, amelyet az EU képviselt és úgy gondoljuk, hogy 2025 jó eséllyel a béke éve lehet, ami azt jelenti majd a magyar emberek számára, hogy a gazdasági nehézségek is enyhülni fognak, tehát a béke hozhatja el a gazdasági fellendülés esélyét."