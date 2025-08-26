Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 26. Kedd Izsó napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

Kiszámoltuk: Tízezrekkel kevesebb marad a zsebedben

2025. augusztus 26., kedd 14:30 | Világgazdaság

Drámai bércsökkenés várhat rád, ha a Tisza Párt tervei valósággá válnak! Egy kiszivárgott dokumentum szerint a mediánbérnél 40 ezer, az átlagbérnél közel 50 ezer, a középosztálybelieknél pedig akár 200 ezer forinttal is kevesebb lehet a nettód – egyik hónapról a másikra! Kattints, és tudd meg, hogyan érinthet téged ez a radikális adóreform!

  • Kiszámoltuk: Tízezrekkel kevesebb marad a zsebedben

Drámai életszínvonal romlást eredményezhet Magyarországon Magyar Péter adórendszer-javaslata. írta meg a VILÁGGAZDASÁG. Mint ismert, az Index kedd reggel bemutatott egy belsős dokumentumot , ami eltörölné a jelenlegi egykulcsos szja rendszert és helyette visszatérne a 2010 előtt alkalmazott progresszív adózáshoz. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei szerint csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. A legfelső adókulcs 33 százalékos lenne.

Szja-emelés: pedig úgy tűnt, hogy 9 százalékos kulcsot akar a Tisza 

Mindez egyébként teljesen ellentétes azzal, amit eddig Magyar Péter kommunikált, a Tisza Párt a Nemzet Hangja elnevezésű konzultációjában tavasszal még arról kérdezte meg az embereket.

"egyetért-e Ön azzal, hogy a személyi jövedelemadó (szja) egységesen 9 százaléka csökkenjen?"

Nem meglepő módon a válaszoló 1 millió 137 ezer ember döntő többsége, több, mint 900 ezren az adócsökkentés mellett szavaztak. Bár az ellenzéki párt azt nem tette hozzá, hogy ezt miből finanszírozná, szakértők szerint minimum 2000 milliárd forintos kiesést jelentene az államkasszának, amit aligha tud másképp előteremteni, mint hogy más adókulcsokat drasztikusan megemelje.

Kiszámoltuk, hogy mekkora kár éri a munkavállalókat

A dokumentum szerint évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja. Az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs jönne, míg 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne. Mindez azt jelentené, hogy 416 ezer forint fölött, tehát az átlag-és mediánkeresetek alatt már többet kellene adózni.

A számok nyelvén: akinek a havi fizetése a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által májusban közölt 562 300 forintos mediánkeresettel egyezik meg, az eddigi 84 345 forint szja helyett 123 706 forint elvonással szembesülhet.

Magyar Péterék terve alapján egy mediánbéren dolgozó, tehát bőven az átlag alatt kereső munkavállalónak is a nettója majdnem negyven ezer forinttal lehet kevesebb azzal, hogy a tisztán hazavihető fizetése egyik hónapról a másikra 373 930 forintról 334 569 forintra csökken.

Még jobban sújtja az adóelvonás azokat, akik „csak” átlagkeresettel rendelkeznek. A KSH szerint a 2025 májusában a nemzetgazdasági átlagkereset 702 800 forint volt. Mivel itt a 15 százalékos kulcs 105 420 forint számított szja-t takar, a 22 százalékos kulcs esetében ez már 154 196 forint, ami 49 196 forint adónövekedés jelent. 

 Tehát a nettó bér pozíciója jelentősen romlik már az átlagkeresetnél is: 

  • a magasabb adósáv miatt az eddigi 467 362 forint helyett 
  • 418 166 forintra csökkenne a tisztán hazavihető jövedelem.

Az orvosok, mérnökök, mentősök járnának a legrosszabbul

A legdrámaibb helyzetbe azonban azok kerülnek, akikre a 33 százalékos adókulcs vonatkozik majd. A javaslat értelmében 1 250 000 forint havi kereset fölött a magasabb adósáv következne. Azok akik éppen ebbe a jobb jövedelmi kategóriába csúsznak, ők jelenleg 187 500 forint szja-t fizetnek. A 33 százalékos kulccsal azonban óriást ugrik a befizetendő adó, 412 500 forintra, ez 225 ezer forint mínuszt jelent. Itt a korábbi 831 250 forintos havi kereset 606 250 forintra csökken.

Ugyanakkor érdemes azt is megnézni, hogy kiket sújtana leginkább a Tisza Párt javaslata. A KSH évről évre közli a nemzetgazdasági kereseti adatok foglalkoztatási csoportokra lebontva, amiből az derül ki, a legfelső adósávba esnének a légi forgalmi-irányítók, az orvosok, bírók. De még a mentőtisztek is könnyen becsúszhatnak a jövedelmi sávba.

Mindez azért lenne fájó, mert az elmúlt években a középosztályosodás jegyében emelte a kormány a fizetéseket az az orvosok vagy a bírók között, lényében ezt a folyamatot gáncsolná el a progresszív adórendszer.

Lelassítja a bérfelzárkózást a többkulcsos adórendszer

Mindent egybevéve van egy nagyobb probléma is többkulcsos adórendszerrel, nevezetesen, hogy jelentősen lassítja a bérfelzárkózást. Ez 2010 előtt tökéletesen látszódott, amikor sok esetben nem érte meg többet dolgoznia a munkavállalónak, ugyanis azzal egy magasabb jövedelmi, ezzel pedig egy magasabb adósávba esett, ahol nagyobb volt az elvonás is. Ráadásul a szuperbruttósítás és adójóváírás jelentősen megbonyolította az adórendszert, ami óhatatlanul az adóelkerülés és a gazdaság feketedéséhez vezetett. Az egykulcsos adórendszer legnagyobb előnye épp ebben rejlik, amellett, hogy megéri a munkavállalónak többet dolgoznia, a gazdaság kifehéredéséhez is érdemben hozzájárult.

Forrás: VILÁGGAZDASÁG

További híreink

10-ből 8 ember elvérzik ezen a kvízen – önnek sikerülni fog?

A Magyar Nemzet szerint Varga Judit megjelenése óta Magyar Péter egyre többet hibázik + videó

Veronai buszbaleset: drámai fordulatot vett a sofőr sorsa

Erre még Zelenszkij sem számított, megdöbbentő helyre szöknek az ukrán férfiak

Kastélyban él a Kincsvadászok kereskedője: megmutatta hatalmas birtokát

Királynőket megszégyenítő luxusban utazgat Magyar Péter élettársa + fotók

Háború Ukrajnában – Törökország kész biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának a Fekete-tengeren + videó

Boris Becker megmutatta a nála 23 évvel fiatalabb, várandós feleségét – kép

A dupla családi pótlék csak a kezdet, ezekről a helyekről kaphattok még pénzt az iskolakezdésre

További híreink

A dupla családi pótlék csak a kezdet, ezekről a helyekről kaphattok még pénzt az iskolakezdésre

Megérkezett Brüsszel válasza: Nem érdekli őket az ukrán támadás a Barátság vezeték ellen

Gyász és döbbenet – Kiderült, ki vesztette életét vasárnap az M3-as autópályán

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Döbbenetes vétó Lengyelországból: az új elnök kőkeményen odacsap az ukrán menekültek támogatásának
2
A dupla családi pótlék csak a kezdet, ezekről a helyekről kaphattok még pénzt az iskolakezdésre
3
Hamis húszezres bukkant fel Magyarország több területén
4
Az egyik olvasónk különös dologra hívta fel a figyelmet
5
Index: brutális szja-emelésre készülhet a Tisza Párt
6
Vezércikk - Árad a Demokratikus Koalíció is + videó
7
Ripost - Magyar Péter barátnője halmozza a luxusnyaralásokat + videó
8
Elképesztő kincstalálat Lengyelországban: Magyar középkori arany és ezüst özön egy elrejtett edényben
9
Magyar Péter hazudik Orbán nyaralásáról, Ilikéje viszont királynői pompában járja a világot
10
Börtönnel fenyegetik azokat a hadköteleseket, akik illegálisan próbálnak kijutni Ukrajnából + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Újabb húszmilliárdos pályázatot írnak ki az élelmiszer-feldolgozás támogatására

Újabb húszmilliárdos pályázatot írnak ki az élelmiszer-feldolgozás támogatására

 Az itthon megtermelt mezőgazdasági alapanyag minél nagyobb hányadának növekvő hatékonyságú és energiatakarékosabb feldolgozását célozza az élelmiszer-feldolgozás támogatására tervezett, újabb húszmilliárd forintos pályázat. Közben már bírálati szakaszban van azoknak az összesen kétszázmilliárd forintnyi keretre érkezett pályázatoknak az elbírálása, amelyek célja szintén az élelmiszer-feldolgozók fejlesztése.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!