Kiszabadult az ország a hosszú hétvégén, rekord született

Túl a 2022-es év első hosszú hétvégéjén a Szallas.hu adataiból kiderült, hogy az ország kiszabadulási lázban ég. Utoljára 2019-ben volt márciusban szabadon foglalható hosszú hétvége, igaz, akkor csak háromnapos, szemben az idei négynapos extra pihenőidővel. Ráadásul az az esztendő folyamatos rekordokat hozott a hazai turizmusnak. Ezek a csúcsok most megdőlni látszanak: közel a 2019-es vendégszám duplája foglalt szállást a Szallas.hu-n az idei első hosszú hétvégére. “A pandémia soránt megtapasztalt korlátozások, a bezártság, az érzelmileg is különösen terhelt időszak súlya az elmúlt 2 évben jelentősen felerősítette az utazási kedvet – mondta Trepess Beatrix, a Szallas.hu PR-menedzsere. – A napjainkban tapasztalt bizonytalanságok valószínűleg még inkább ráerősítenek erre, azaz utazunk, amíg csak lehet.” A közvetített foglalások összértéke 2,6-szorosára nőtt a 2019-es márciusi 15-ei hosszú hétvégéhez képest. Ehhez a drágulás mellett az átlagos vendég- és éjszakaszám megnövekedése is hozzájárult, hiszen idén 4 napos extra pihenőidő állt az utazók rendelkezésére. Az átlagos foglalási ár fejenként, éjszakánként 11 ezer forint volt országosan idén, 2009-hez képest ez kb. 30 százalékos növekedést jelent.

A foglalások harmada hotelbe szólt, apartmant minden negyedik alkalommal foglaltak. Vendégházat a Szallas.hu-n foglalók ötöde választott, 17 százalékuk panzióra tette le a voksát, 4 százalékuk pedig egyéb szállástípust keresett. Átlagosan 25 nappal előre rögzítettük utazási igényünket. Budapest, Eger, Hévíz, Gyula, Szeged vonzotta a legtöbb vendéget. A belföldi úti célok toplistáján még Pécs, Hajdúszoboszló, Sárvár, Siófok és Miskolctapolca sorakoztak. A régiók közül Észak-Magyarország zsebelte be a legtöbb foglalást (21,6%), őt követte a Nyugat-Dunántúl (14,2%) és a Balaton (12,8%).

Már most biztatóak a húsvéti előfoglalási adatok is

A Szallas.hu szerint eddig már a húsvéti foglalások közel fele érkezhetett be a korábbi évek tendenciái alapján, és már így is a 2019-es lezárt év közvetített foglalási értékével közel azonos szinten állnak. “Összességében a 2019-es évhez hasonló vagy azt meghaladó húsvétra számítunk” – mondta Trepess Beatrix. Eger, Gyula, Pécs, Hajdúszoboszló és Szeged szálláshelyei telnek majd meg valószínűleg a leghamarabb, a jelenlegi állás szerint ők a legkeresettebb úti célok húsvétkor.

Népszerűségi toplisták

A legnépszerűbb belföldi úti célok a március 15-ei hosszú hétvégén:

Budapest

Eger

Hévíz

Gyula

Szeged

Pécs

Hajdúszoboszló

Sárvár

Siófok

Miskolctapolca

A foglalások eloszlása a top régiók között:

Észak-Magyarország: 21,6%

Nyugat-Dunántúl: 14,2%

Balaton: 12,8%

Dél-Alföld: 11,2% és Budapest és vonzáskörzete: 11,2%

Húsvéti előrejelzés

A legnépszerűbb belföldi úti célok húsvétkor:

Eger

Gyula

Pécs

Hajdúszoboszló

Szeged

Siófok

Nyíregyháza

Zalakaros

Hévíz

Miskolctapolca

