Gazdaság

Kisboltoknak, mozgó árusítási formáknak ad pénzügyi támogatást a Magyar falu program

2025. október 18., szombat 17:53 | MTI
Magyar falu program falusi kisboltok támogatása Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna

A Magyar falu program egyik legfontosabb pillére a falusi kisboltok támogatása, hogy helyben elérhetőek legyenek az alapvető cikkek, és ne kelljen azokért is a városba utazni - jelentette ki a Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Facebook-oldalán szombaton.

  • Kisboltoknak, mozgó árusítási formáknak ad pénzügyi támogatást a Magyar falu program

Móring József Attila azt mondta: a falusi kisboltok támogatása sok kis üzletet mentett meg, és számos helyen nyílt új bolt.

A kereszténydemokrata politikus hozzátette: érdemes elgondolkodni azon, hogy lehetne ezt a szolgáltatást továbbfejleszteni. Példaként említette a mozgó árusítás lehetőségének megteremtését, hogy ne csupán a multiknak legyen alkalmuk arra, hogy közvetlenül eljussanak a vásárlókhoz, hanem a kisboltosoknak is.

Ezért Móring József Attila bejelentette, javasolja Nagy István agrárminiszternek, valamint Gyopáros Alpárnak, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosnak: vizsgálják meg a lehetőségét annak, hogy a Magyar falu programban pályázhassanak a kisboltosok mozgó árusítás végzésére.

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

