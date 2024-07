Kínától vett fel hitelt a magyar állam

A China Development Bank, az Export-Import Bank of China és a Bank of China Limited Magyarországi fióktelepe pénzintézetekkel kötött 1 milliárd euró összegű hitelmegállapodással többek között infrastrukturális és energetikai fejlesztések finanszírozhatók. Az ügylettel az államadósság devizaaránya továbbra is a határértéken belül, 28,9 százalékon maradt, amely jóval kedvezőbb a 2010-es 50 százalék feletti szintnél.

Mivel a forint állampapírpiaci hozamok az elmúlt időszakban jelentősen mérséklődtek, nem valószínű, hogy a kormány tovább emeli a devizaadósság arányának felső limitjét, és ez nem is lenne tanácsos. Emiatt a devizakibocsátás korlátozott lehet az idei év hátralévő részében, és jövőre is.

Ezt egyébként meg is közelítette a devizaadósság aránya június végére, hiszen a kínai banki hitelek felvételével együtt ekkorra 29,25 százalékra állt be az ÁKK legfrissebb tájékoztatása szerint.

