Kínaiak veszik Magyarországon a legtöbb ingatlant

Ez derült ki a Miniszterelnökség által közzétett adatokból. A statisztika az unión kívüli állampolgárok lakásvásárlásait jegyezte. A közzétett adatok szerint 2017-ben 3206 engedélyköteles ingatlanvásárlást jelentettek be, ami csaknem tíz százalékkal több, mint 2016-ban. Tavaly jelentősen megugrott a kínaiak száma, akik húsz százalékkal több ingatlant vásároltak, mint az előző évben. Őket az oroszok majd az izraeliek követik.

Előkelő villákból és azokhoz hasonló ingatlanokból vásároltak be többet is tavaly az itt letelepedő kínaiak. A Miniszterelnökség által közzétett adatok alapján, amely az unión kívülről érkező állampolgárok vásárlásait jegyzi, kiderült: minden második kérelmet kínai állampolgárok nyújtottak be ingatlanvásárlásra. Őket követik az oroszok majd az izraeliek.

A kínaiak tavaly húsz százalékkal több ingatlant vásároltak, mint az azt megelőző évben. Ennek oka a korábbi Rogán Antal-féle letelepedési kötvény, amely a gazdag bevándorlóknak kínált letelepedési lehetőséget - állítja a Hír TV által megkérdezett szekértő.

Bár az Orbán-kormány és a kormánypártok az ENSZ-el, és Brüsszellel is vitáznak a migrációról, 2010-es óta is folyamatos a bevándorlás Magyarországra. Az Ázsiából, Afrikából és Törökországból érkezettek száma a központi statisztikai hivatal adatai szerint 2016-ra megközelítette az ötvenezret.