Gazdaság

Kína sokkolja Európát: Házhoz viszi az elektromos autóit Európában, miközben elhagyja Amerikát

2025. augusztus 23., szombat 07:00 | Világgazdaság

Forradalmi lépés Kínától: a China EV Marketplace mostantól közvetlenül az európai vásárlók otthonába szállítja elektromos autóit, megkerülve a vámokat és bürokráciát! Miközben Amerikát a magas vámok miatt elhagyják, az EU-ban új szintre emelik a villanyautók piacát. Kattints, és tudd meg, hogyan rendelhetsz Kínából autót egyenesen a garázsodba!

  • Kína sokkolja Európát: Házhoz viszi az elektromos autóit Európában, miközben elhagyja Amerikát

Eddig, aki kínai elektromos autót szeretett volna Európában, annak a vámolási folyamatokon és a kikötői átvételen kellett átrágnia magát. - írja a VILÁGGAZDASÁG. Mostantól azonban ajtótól ajtóig szállítással lehet rendelni: a vásárló egyszerűen online kiválasztja a modellt, és a cég intéz minden papírmunkát.

Először fordul elő, hogy európai autósok közvetlenül Kínából rendelhetnek homologizált villanyautót, amelyet közvetlenül házhoz viszünk – jelentette ki Jakub Gersl, a China EV Marketplace operatív igazgatója a carnewschina.com-nak.

A vállalat közlése szerint az idei év első hat hónapjában 7000 autót adott el világszerte, ami 66 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A növekedést főleg a plug-in hibrid modellek hajtották, mivel a tisztán elektromos modellekre az Európai Unióban akár harmincöt százalékos vámot is kivethetnek. Az úgynevezett kiterjesztett hatótávú elektromos autók (EREV) viszont gyakorlatilag eltűntek a kínálatból. Ezek Kínában népszerűek, ám az EU ugyanolyan kategóriába sorolja őket, mint a tisztán elektromos modelleket, ezért a vámok miatt gyakorlatilag ellehetetlenült az exportjuk.

Újra előretörnének a kínai elektromos autók

Miközben az amerikai piac gyakorlatilag összeomlott – az elmúlt hónapokban alig harminc járművet értékesítettek, főleg tesztcélokra –, Európában éppen ellenkező trend látszik. A Jato Dynamics júniusi jelentése szerint a kínai gyártók májusban 111 százalékkal növelték eladásaikat, 65 808 autót regisztráltak, ami az európai piac 5,9 százalékát jelentette. Egy évvel korábban még csak 2,9 százalékos volt a részesedésük.

A következő hónapok kulcskérdése, hogy a közvetlen házhoz szállítás mennyire turbózza fel az európai vásárlási kedvet. A jelek szerint Kína a vámháborúk ellenére is egyre nagyobb szeletet hasít ki az öreg kontinens autópiacából.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Canva

 Miután tegnap a forrófejű elvtárs hazudott egy ordasat a honvédségi gépről, nem érte be ennyivel, azzal is megetette a híveit, hogy Orbán Viktor a horvát nyaralásán egy kisebb vitorlásról suttyomban átült egy hatalmas yachtra, kint a nyílt vízen. Természetesen ez sem volt igaz. - írja a politikus a Facebook bejegyzésében.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Kapcsolódó tartalmak

Alulteljesített a magyar tőzsde

Alulteljesített a magyar tőzsde

 A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 578,84 pontos, 0,55 százalékos csökkenéssel, 105 513,10 ponton zárt pénteken.
