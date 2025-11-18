Kína mostanra minden aspektusban Magyarország legfontosabb gazdasági partnere az Európai Unión kívül + videó

Magyar Társadalomkutató: Nőtt a Fidesz-KDNP előnye a többi párttal szemben + videó

Nem kaviár, hanem csípős hot-dog: zseniális videón, ahogy Orbán Viktor az amerikai utcán falatozik a lányával + videó

Még Brüsszelben is kritikusan fogadták Ursula von der Leyen a tagállami vezetőknek írt levelét + videó

Megszületett az új óriáscég, az MVM ONEnergy Zrt. – a vezérigazgató nagyinterjút adott

Vezércikk – Amíg Magyar Péter békéről beszél, addig hívei újságírókra rontanak rá és a kormánytagok kiirtására buzdítanak + videó

Még be sem fejeződött az első kartellügy, máris újabb eljárás indult a Bige László érdekeltségébe tartozó Nitrogénművek Zrt.-nél a GVH gyanúja szerint.

Lezajlott a Tisza Párt jelöltállítása. A "casting" paravánja mögül a régi baloldal lépett elő. MSZP-s káderek és Gyurcsány emberei a listán.

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

A kormány egy 11 pontos akciótervet fogadott el a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával + videó Többek között bevezetik az alanyi áfamentesség értékhatárának lépcsőzetességét. Emelik az átalány adózók általános költséghányadát. Kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét. Illetve megemelik a kiskereskedelmi adó sávjait. A társasági adóelőleg értékhatárát pedig 5-ről 20 millió forintra emelik.

Egyszeri SZÉP-kártya-juttatást kapnak a honvédek + videó Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: a tárca még az ünnepek előtt egyszeri, legfeljebb nettó 120 ezer forint értékű SZÉP-kártya-juttatást biztosít mindazoknak, akiknek szolgálati vagy honvédelmi alkalmazotti munkaviszonya ez év augusztus 1-jén fennállt, és 2025. november 18-án, a rendelet hatálybalépésekor is fennáll.