Katasztrófa Európának: Kína megbünteti Európát - brutális vámok az elektromos autók miatt

Kína és az Európai Unió között tovább éleződik a kereskedelmi háború

Peking szeptember 10-től 62,4%-os előzetes dömpingellenes vámokat vezet be az európai sertéshús-importra, válaszul az EU kínai elektromos autókra kivetett tarifáira. A döntés több mint 2 milliárd dollár értékű exportot érint, és olyan kulcsfontosságú európai termelőket sújt, mint Spanyolország, Hollandia és Dánia. Mi vezetett idáig, és mit jelent ez az európai mezőgazdaság számára?

Kína válaszcsapása - sertéshús-vámok az elektromos autók ellen

A kínai kereskedelmi minisztérium előzetes vizsgálata bizonyítékot talált arra, hogy az európai sertéshús dömpingáron kerül a kínai piacra, ami károsítja a hazai ipart. A válasz nem maradt el: szeptember 10-től 15,6–62,4%-os vámokat vezetnek be, amelyek különösen a spanyol, holland és dán exportőröket érintik, akik nem működtek együtt a vizsgálatban. Azok a cégek, amelyek kooperáltak, alacsonyabb, 15,6–32,7%-os tarifákkal néznek szembe.

A lépés egyértelműen az EU kínai elektromos autókra kivetett vámjaira adott válasz. Az uniós tarifák gyártónként változnak, például a BYD esetében 17%, a SAIC modelljeire 35,3%, a többi gyártóra pedig akár 45,3% is lehet, az alap 10%-os importvám felett. Peking már korábban is jelezte, hogy nem tűri az EU „protectionista” intézkedéseit, és a sertéshús-vámok mellett brandy- és tejtermékimport-vizsgálatokat is indított.

Katasztrófa az európai sertéshús-exportőröknek

Az európai sertéshús Kína számára kiemelten fontos, különösen a belsőségek (fül, orr, láb), amelyek a kínai konyhában népszerűek, de más piacokon alig kelendőek. Az európai exportőrök számára ezért különösen fájdalmas a kínai piac elvesztése, hiszen alternatív piacot találni szinte lehetetlen. A kínai lépés nyertesei a dél-amerikai és orosz termelők lehetnek, akik már most növelik részesedésüket. Például Brazília sertéshús-exportja 2025-ben jelentősen bővül, Kína pedig a fő célpiaca.

Spanyolország már a vizsgálat kezdetén jelezte, hogy kész együttműködni az EU-val a vámok elkerülése érdekében, de a mostani döntés hideg zuhanyként érte a termelőket. A helyzetet súlyosbítja, hogy sokan abban reménykedtek, a júniusban meghosszabbított vizsgálat egy EU-Kína megállapodást készít elő az elektromosautó-vámok ügyében. Ez azonban nem történt meg, és a tárgyalások esélye egyre csökken.

Van még remény? A döntés nem végleges

Bár a helyzet komoly, a kínai vámok csak előzetesek, és elméletileg decemberig változhatnak. Korábbi példák, például a kanadai repce elleni vizsgálat meghosszabbítása azt mutatja, hogy Kína hajlamos időt hagyni a tárgyalásokra. A pekingi kereskedelmi minisztérium külön közleményben hangsúlyozta, hogy kész a párbeszédre és konzultációra az EU-val a feszültségek megoldása érdekében.

Even Rogers Pay, a Trivium China mezőgazdasági szakértője szerint azonban az idő szorít: „A vizsgálatot decemberig meghosszabbították, de így is már csak néhány hónap maradt a tárgyalásos megoldás megtalálására. Ennek esélye egyre csökken.”

Mi várható a jövőben?

A Kína-EU kereskedelmi háború tétje óriási. Az EU elektromosautó-vámjai a kínai gyártók piacvesztését célozzák, miközben Kína a sertéshús-, brandy- és tejtermékimport elleni lépésekkel próbálja nyomás alá helyezni az uniós országokat. Az EU és Kína tárgyalásai folynak egy minimumár-rendszer bevezetéséről az elektromos autókra, ami kiválthatná a vámokat, de egyelőre nem született áttörés.

Az európai sertéshús-termelők számára a legnagyobb kérdés, hogy találnak-e új piacokat, vagy sikerül-e diplomáciai úton enyhíteni a kínai szankciókat. A decemberi végső döntés kulcsfontosságú lesz, de addig is az európai gazdák nehéz hónapok előtt állnak.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Canva