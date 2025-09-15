Kilőtt a debreceni akkugyár-építő CATL: az új technológia és egy amerikai óriásbank repíti a csúcsra

Megosztás itt:

Hatalmas optimizmus övezi a Debrecenben is terjeszkedő CATL-t, a világ legnagyobb akkumulátorgyártóját. A cég részvényei szinte rakétaként lőttek ki, miután a JPMorgan amerikai nagybank felülsúlyozásra javította az ajánlását, a vártnál sokkal nagyobb profitot jósolva a vállalatnak. Az elemzők szerint a harmadik negyedévben berobbant az akkumulátorok iránti kereslet, ami a CATL malmára hajtja a vizet, megerősítve a cég pénzügyi kilátásait.

A befektetői lázat azonban egy technológiai forradalom ígérete fűti igazán. Egyre biztosabbnak tűnik ugyanis Kínában a szilárdtest-akkumulátorok kereskedelmi áttörése. Ezek az újgenerációs akkuk a jelenlegi lítium-ionos technológiánál nagyobb energiasűrűséget és sokkal nagyobb biztonságot (alacsonyabb gyúlékonyságot) ígérnek. A kínai kormány egy 35 milliárd dolláros cselekvési tervvel is megtámogatja az iparágat, ami garantálja a piacvezető cégek, így a Tesla és a BMW beszállítójaként is ismert CATL további növekedését.

A vállalat piaci dominanciája megkérdőjelezhetetlen: a globális piac több mint egyharmadát (37,5%) uralja, ami több mint duplája a második helyezett részesedésének. Míg a versenytársak profitja zsugorodik, a CATL nyeresége történelmi csúcsra emelkedett. A jelenlegi piaci erő és a jövő technológiája iránti elköteleződés együttesen biztosítja a befektetőket arról, hogy a Debrecenben épülő gyár a világ egyik legmeghatározóbb vállalatának a zászlóshajója lesz.

Fotó: HIPA