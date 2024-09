Kiderült, ki lehet a Magyar Nemzeti Bank új elnöke

Sok értelmezőkészség talán nem kell ahhoz, hogy ezeket a mondatokat lefordítsuk. A jelenleg önállóan létező Pénzügyminisztérium és Nemzetgazdasági Minisztérium csúcsminisztériummá formálódik, ennek vezetője tehát „a gazdasági és a költségvetési eszközöket egyszerre tartja majd kézben”. Miután Nagy Mártont már most is gazdasági csúcsminiszterként szokás emlegetni, ezért kézenfekvőnek tűnik, hogy ő lesz az új, az eddigieknél is erősebb Erhard a magyar kormányban.

