Kiderült, hogy melyik a legkedveltebb magyar borvidék

Megosztás itt:

A felmérés - amelyet novemberben készítettek 1658 ember online megkérdezésével - alapján a válaszadók többségét elsősorban a természet közelsége és a kirándulási lehetőségek csábítják egy borvidékre, de sokakat vonzanak a borkóstolók és a pincelátogatások, valamint a wellness-szolgáltatások és a gasztronómiai programok - írták.

A Tokaji borvidék a magyarok első számú kedvence, mutat rá a Csodásmagyarország.hu kutatása, a világörökségi térségre a válaszadók 23 százaléka szavazott. A második helyen az Egri borvidék végzett 16 százalékkal, míg a dobogó harmadik fokán a Villányi szerepel 15 százalékkal.

A negyedik helyen a Balaton-felvidéki és a Badacsonyi borvidék osztozik 7–7 százalékkal, ötödikként a Szekszárdi borvidék végzett 5 százalékkal. Ezeket követi a Mátrai, illetve a Balatonfüred–Csopaki borvidék (4 százalék), majd a Balatonboglári borvidék (3 százalék). A kilencedik helyen a Móri, illetve a Soproni borvidék áll 2-2 százalékkal, tizedik a Neszmélyi borvidék, szintén 2 százalékkal.

A kutatás a magyarok borfogyasztási szokásait is vizsgálta: az eredmények szerint a legtöbben a fehérbort részesítik előnyben (43 százalék), ezt követi a vörösbor (30 százalék) és a rozé (16 százalék).

A pezsgő 5, a habzóbor 1 százalékot ért el, míg a válaszadók 5 százaléka egyáltalán nem fogyaszt bort - tették hozzá, azzal együtt, hogy a preferenciák korosztályonként alig térnek el, egyedül a 65 év felettiek körében került a vörösbor az első helyre.

A konkrét borfajták toplistáját az aszú vezeti (16 százalék), második az olaszrizling (11 százalék), harmadik a merlot (10 százalék), negyedik a bikavér (9 százalék), míg az ötödik helyet a cserszegi fűszeres szerezte meg, ugyancsak 9 százalékkal - olvasható a kutatásban.

MTI