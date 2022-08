Kiderül, lesz-e pénze a fővarosnak a rezsitámogatásra

Megosztás itt:

Az ülés megkezdése előtt sikerült szóra bírni Karácsony Gergely főpolgármestert, aki a Magyar Nemzet kérdésére, miszerint mit lehet tudni Budapest fásítási programjáról –amelyről még korábban, augusztus 20-i videóüzenetében beszélt – a főpolgármester most úgy nyilatkozott: tízezer új fát fognak ültetni Budapesten, de a részletekről megint nem árult el semmit.

A rezsitámogatás részleteit firtató újságírói kérdésre érdemben szintén nem válaszolt, mint mondta, a részletekről a közgyűlés dönt majd. A közte és a Demokratikus Koalíció között lévő nézetkülönbséget firtató újságírói kérdésre pedig úgy reagált, hogy érvényesülni fog a DK akarata is a szavazáson.

A mai rendkívüli ülésen tárgyalnak többek között a rezsitámogatás kiterjesztéséről és Budapest fásítási programjáról is.

Karácsony Gergely bevezetőjében kifejtette: a következő hónapokban nagyon nehéz időszakra számít a főváros. Mint fogalmazott: amikor ő a város pénzügyi helyzetéről beszél, akkor mindig hallja azokat az érveket, hogy a főváros tele van pénzzel. Szerinte ez nem igaz, ugyanakkor a tartalékának sokszorosát elveszíti Budapest az energiaválság miatt.

–Nem minősítéseket, hanem érveket akar hallani – emelte ki a polgármester. Mint fogalmazott: partnerséget akar Magyarország kormányával. Hozzátette: reméli, hogy az Európai Unió nem nézi tétlenül, hogy az energiakrízis tönkreteszi Európát. Hozzátette: annak drukkolnak, hogy Magyarország kormánya meg tudjon állapodni az EU-val, mert Budapestnek is szüksége van a forrásokra.

Wintermantel Zsolt, a Fidesz–KDNP fővárosi frakciójának vezetője felszólalásában kifejtette: bár partnerségről, közös gondolkodásról beszél a főpolgármester, de akkor – tette fel a kérdést a frakcióvezető – hogyan kell értelmezni Karácsony Gergely azon korábbi szavait, miszerint „örülök annak, hogy létrejött a szankciós csomag” – emlékeztetett a főpolgármester korábbi nyilatkozatára Wintermantel Zsolt. Hozzátette: egész Európa a saját szankcióitól szenved, és ilyenkor nem szabad az áldozat szerepében tetszelegni egy főpolgármesternek.

–Hogyan akar közös gondolkodást, ha így vélekedik a szankciókról?

– zárta felszólalását a frakcióvezető.

Budapest Főváros Első Energiacsomagjának elfogadásáról szóló vitában Szentgyörgyvölgyi Péter, az V. kerület fideszes polgármestere felszólalásában kiemelte: bár a fővárosnak korábban, 2019-ben is és legutóbb idén áprilisban is volt klímastratégiai akcióterve, ennek ellenére eddig nem láttunk mögötte a cselekvést. –Sőt, ebben az új tervben a korábbiakhoz képest visszalépéseket is lehet tapasztalni – emelte ki a polgármester. Szerinte az előterjesztés csak PR-fogás, nincs benne tartalom. A közgyűlés 18 igennel, 10 nem szavazat ellenében és 1 tartózkodás mellett elfogadta a rendeletmódosítást: ennek értelmében energia- és gazdasági válság elleni alap létrehozásáról döntöttek az idei évi költségvetési rendelet módosításával, így a főváros az alapból akarja a megnövekedett költségeket fedezni.

Hosszas vita után, a Fővárosi Közgyűlés megszavazta a lakásrezsi-támogatás kiterjesztéséről szóló indítványt.

Fotó: Havran Zoltán