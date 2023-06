Kevesebb mint 2 év alatt elköltötte a teljes 7 éves keretét Brüsszel

Élménnyé teszi a halasztott fizetést hazánk vezető fintech cége

Magyarországon is elérhetővé vált a digitális részletfizetési megoldás, amin keresztül a vásárló valós időben 3-6 részletre tudja bontani a kosárértéket. Az instacash Buy Now Pay Later (BNPL) – azaz „vásárolj most, fizess később” – digitális megoldása révén a kereskedők, szolgáltatók bankmentesen, a magyar szabályozásoknak mindenben megfelelően a saját márkájukat erősítve tudják növelni a visszatérő vásárlóik számát, az ügyfelek pedig 7 perc alatt, azonnali bírálattal kamatmentes fizetést igényelhetnek. Mindez a kereskedő számára nem jár magas banki jutalékkal.