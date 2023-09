Kétélű fegyver lenne a banki különadók kiterjesztése

Megosztás itt:

A kormány ezen kívül mérlegeli a kamattámogatott hitelek átalakítását is – idézte a Világgazdaság a pénzügyminiszter szavait.

A pénzügyminiszter szavaira viszont elég gyorsan megérkezett a válasz.

A kormány a kamattámogatott hiteleken nem változtat, és a bankadót sem emeli meg

– jelentette ki Kocsis Máté, a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője a Fidesz és a KDNP kihelyezett esztergomi frakcióülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón csütörtök délután. A frakcióvezető azt is közölte, hogy a miniszterelnök szerdán a frakciók tagjai előtt tartott előadásában arról beszélt, hogy a költségvetési hiányt a kormány csökkenő pályán fogja tartani, és a kereskedelmi és iparkamarával, valamint a bankszövetséggel kötött megállapodást is be fogja tartani. Kocsis Máté hangsúlyozta, hogy az infláció csökkenő pályán van, a hitelminősítők szerint a magyar gazdaság alapjai stabilak, erősek, és a hitelezést fel kell gyorsítani.

Mindezzel szembe menne az adóemelés, éppen ezért nem látja reálisnak.

A frakcióülés közben elhangzottak ellenére ugyanakkor bizonyos szempontból érthető a pénzügyminiszter felvetése:

a költségvetési deficit csökkentése érdekében ugyanis minden lehetséges eszközt mérlegelni kell, és ennek a banki különadó több szempontból is megfelel.

Az egyik, hogy olyan bevételről van szó, amely viszonylag jól tervezhető – vagyis a befizetését az érintettek nem tudják megkerülni, miközben a teher tovább hárítására is korlátozottak a lehetőségeik. Az szintén erős érv lehetne a banki külön terhek növelése – esetleg egy újabb elem bevezetése – mellett, hogy a hitelintézeti szektor nyeresége és jövedelmezősége látványosan emelkedett az idén: az egyedi (tehát csak az itthoni tevékenységekből származó) nettó profit meghaladta a 676 milliárd forintot ez év első felében, ami több mint háromszorosa volt az egy évvel korábbinak. A konszolidált szemléletű (vagyis a külföldi érdekeltségek számait is tartalmazó), első hathavi nettó profit pedig már megközelítette a 978 milliárd forintot, ami szintén többszöröse az egy évvel korábbi 226 milliárdnak. A harmadik érv a banki külön terhek emelése mellett, hogy politikai szempontból jól kommunikálható lépésről van szó:

viszonylag kevesen kapnák ugyanis fel a fejüket arra, hogy a bankoknak több adót kellene fizetniük.

