Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 29. Szerda Nárcisz napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Gazdaság

Két jó hírt is közölt a kormányhivatali dolgozókkal Navracsics Tibor

2025. október 29., szerda 15:51 | Világgazdaság
béremelés Navracsics Tibor egymillió forintos lakhatási támogatás kormányhivatali dolgozók bére

Január elsejétől újabb 15 százalékkal emelik a kormányhivatali dolgozók bérét. Navracsics Tibor felhívta a figyelmet az egymillió forintos lakhatási támogatásra is.

  • Két jó hírt is közölt a kormányhivatali dolgozókkal Navracsics Tibor

A cikk a Világgazdaság honlapján is elérhető.

A kormány döntött arról, hogy a szeptember elsejei emelés után január elsejétől újabb 15 százalékkal emeli a kormányhivatali dolgozók bérét – jelentette be szerdán Facebook-oldalán Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter. A tárcavezető a közösségi oldalán a közzétett videóban kiemelte, hogy folytatják a béremelést a közszférában.

„Kezdtük azzal, hogy tavaly ősszel a polgármesterek bérét végre méltóképpen tudtuk rendezni. Aztán július elsejével az önkormányzatoknál dolgozó köztisztviselőknek emeltük a fizetését 15 százalékkal. Szeptember elsejével a kormányhivatalokban dolgozó kormánytisztviselőknek emeltük 15 százalékkal a fizetését” – idézte fel a miniszter. Navracsics Tibor hozzátette, hogy január elsejétől a köztisztviselőknek és a kormánytisztviselőknek is 15 százalékkal fog nőni a fizetése, és január elsejétől a közszolgálatban dolgozók évi egymillió forintot kapnak, amit lakáscélú hiteltörlesztésre fordíthatnak. „Emeljük a béreket a közszolgálatban” – ismételte meg zárásként a közigazgatási és területfejlesztési miniszter.

Nagytérségi fejlesztési programra van szükség a Dél-Dunántúl felzárkóztatásához – mondta Navracsics Tibor kedden Siófokon. A miniszter szerint uniós források nélkül a térség leszakadása tartós maradhat, miközben a fiatalok elvándorlása és az elöregedés már most súlyos gondokat okoz. A tárcavezető már akkor utalt rá, hogy egy januárban érkező 15 százalékos béremelés lendületet adhat a lemaradás behozásához.

A miniszter szerint a fejlesztésekhez elengedhetetlenek az uniós források. „Nemzeti forrásokból a Dél-Dunántúl fejlesztését nem lehet megoldani” – mondta, hozzátéve, hogy a 2028–2034-es európai uniós költségvetési ciklusban nagyobb hangsúlyt kell kapniuk a térségi alapú programoknak.

Fotó: MTI

További híreink

Mindenszentek és halottak napja hagyományai Magyarországon

Brüsszeli krimi: Gulyás Gergely leleplezi a tervet – Így akarják eltakarítani a magyar kormányt

Ennél cukibbat ma már nem látsz: Vajna Timi megmutatta kisfiát

Acélbetétes bakanccsal rúgta, majd megerőszakolta a nevelt lányait a Fejér vármegyei férfi, íme az ítélet

Most ásd fel a levendulát a kertedben és nem bánod meg

Cseh Katalin hatalmas öngólt lőtt, méghozzá Magyar Péter kapujába

Gulyás Gergely kiakadt: minden határt túllépett Pintér Béla új előadása + videó

Ha ezt a gyümölcsöt 11 órakor fogyasztod el, az csökkenti a koleszterinszintet

Mindenki tudja, mit akarnak – Menczer Tamás odaszólt a baloldalnak + videó

További híreink

Mindenki tudja, mit akarnak – Menczer Tamás odaszólt a baloldalnak + videó

Kiderült, hogy kik a kenyai repülőgép-szerencsétlenség magyar áldozatai + videó

Visszatér a közéletbe Varga Judit

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Visszatér a közéletbe Varga Judit
2
Ilyen akcióra még nem volt példa – kíméletlen támadás indult az egyik legnagyobb bűnszervezet ellen Brazíliában
3
„Silányak a vezetőink” – Orbán Viktor-nagyinterjú Olaszországban
4
Kiderült, hogy kik a kenyai repülőgép-szerencsétlenség magyar áldozatai + videó
5
Tragédia a levegőben – Magyar turisták haltak meg a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben + videó
6
Gulyás Gergely kiakadt: minden határt túllépett Pintér Béla új előadása + videó
7
Hankó Balázs: Visszavonják az izraeli professzor előadását megzavaró hallgató ösztöndíját + videó
8
„Oopsz, ezt nem akartam mondani?” – Orbán Viktor a Tisza Párt őszinteségi rohamairól
9
300 ezer dezertőr és erőszakos sorozás – Ez Ukrajna útja Európába? + videó
10
Nagyon beleszaladt a Vasas a késbe Zalánkiék ellen a Bajnokok Ligájában

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Így lesz a görgetésből bevétel

Így lesz a görgetésből bevétel

 Míg néhány éve még a statikus képek uralták a közösségi médiát, mára egyértelműen a rövid, álló formátumú (short-form) videók vették át a vezető szerepet a digitális marketingben. Magyarország egyik vezető short-form specialista ügynökségének szakértői szerint a TikTok és a hasonló platformok jelenleg a legfontosabb marketingcsatornák, amelyek megfelelő stratégiával a brandépítés mellett a bevételszerzés motorjává is válhatnak.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!