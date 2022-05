Két év alatt megduplázódtak az ingatlanárak a Balaton környéki települések többségében

Megosztás itt:

Most 90-110 millió forint a tó északi és déli partján kínált nyaralók átlagára, a négyzetméterárak pedig több településen egymillió forint körül járnak. A déli parti településeket magában foglaló Somogy megyében az átlagos kínálati négyzetméterár – az Ingatlan.com-on elérhető összes nyaraló adatai alapján – 2020 májusában 570 ezer, tavaly 690 ezer forint volt, most viszont 1,043 millió forint, miután öt tóparti településen is bőven meghaladja a milliós határt. Az északi parton az átlagárak szolidabbak, de nagy az árkülönbség az egyes települések között.

A luxuskategóriában a milliárdos nagyságrendű vételár sem ritka. Egyértelműen az északi parti Tihany a legdrágább Balaton parti város, ahol most négyzetméterenként átlagosan 1,8 millióért kínálnak nyaralót. Vászoly és Paloznak a kiemelkedő árú, 360 millió, illetve 319 millió forintos luxusingatlanjaival került be az élbolyba. A jelentős drágulás miatt viszont már gyengül a kereslet, amit a hiteldrágulás és a szomszédunkban dúló háború még jobban elbizonytalanított a Velencei-tó, valamint a Balaton északi és déli partján is - mutatott rá Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Urbán Péter, az Engel & Völkers magyarországi cégvezetője pedig úgy jellemezte a piacot, hogy akinek volt pénze, a koronavírus-járvány elején gyorsan bevásárolt, de már érzékelhető a lassulás, az árak pedig vélhetően elérték a csúcsot.

MTI