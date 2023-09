Keresik az ország legjobb fémipari szakembereit

Megosztás itt:

A tavalyi sikereken felbuzdulva idén második alkalommal, hagyományteremtő jelleggel hirdette meg a II. Syrius Országos Fémipari Szakember versenyt a Magyar Hegesztési Egyesület (MAHEG), a Fémipari Szakembercsoport, a Miskolci Egyetem Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet és a Syrius-Tech Kft. A különbség az előző évi kiíráshoz képest csupán annyi, hogy a hegesztők nem egyénileg, hanem csak párban, csőszerelőkkel közösen nevezhetnek a kétnapos eseményre.

Toma Zoltán, a főszervező Syrius-Tech Kft. ügyvezetője elmondta, a versenyzők nehezített feladatokat kapnak, amit a szakmában országosan jól ismert zsűritagok és a szakma egyik legnagyobbjának számító, 50 éves tapasztalattal rendelkező Heinrich Rezső, mint zsűrielnök fogja ellenőrizni.

„Az ipari csőszerelés igenis csapatmunka és ez a verseny egyik fő szempontja. Elsődleges elvárás a hatékony csapatmunka, ahol a csőszerelőnek az előkészítésben és az összeállításban kell a maximumot nyújtania. A megfelelően összeállított munkadarabot pedig a hegesztőnek kell a lehető legjobb minőségben meghegeszteni. A szakmai tudást és rátermettséget különböző anyagminőségeken is bizonyítani kell. Természetesen a győzelemhez nem elég a legjobbnak lenni, ezt gyorsan is kell tenni, hiszen az időeredmények is mérve lesznek. Szakmai zsűrink végig figyeli a folyamatot és természetesen a kész darabokat a megfelelő technológiai módszerekkel 100 százalékosan ellenőrzi, hogy tényleg a legjobb páros legyen a győztes” – sorolta.

Mint fogalmazott, a hegesztő egy nagyon tág szakma, hiszen függően attól, hogy ki mit hegeszt, arra kap minősítést. A probléma az, hogy egyre kevesebb Magyarországon a szakember.

Jól megfizetik itthon is a hegesztőket

Toma Zoltán elmondása szerint alapfoktól a mérnöki szintig óriási a hiány hegesztő szakemberből és csőszerelőből egyaránt, mert ma nagyon kevés fiatal választja azt az utat, hogy a fémiparban szeretne dolgozni. A rendezvénnyel az is a céljuk, hogy ezen változtassanak és népszerűsítsék a szakmát.

„Jelenleg az a tendencia, hogy akik ezt a pályát választják, és profi szinten elsajátítják a mesterséget, ők is külföldre mennek dolgozni. Európában és a tengerentúlon az itteni bérek akár két-háromszorosát is megkapják, pedig itthon is jól megfizetik a hegesztőket. Óránként átlagban háromezer forintot keresnek, napi 10 órákat dolgoznak, ami 20 munkanappal számolva is nettó 600 ezer forintos jövedelem” – mondta.

„A szakemberhiány miatt nagy a kereslet a szakmunkások iránt, ezt is bizonyítja, hogy folyamatosan találkozhatunk akár a legnagyobb cégek állandó álláshirdetéseivel, amelyben keresik a fémiparban jártas munkavállalókat.” - emelte ki a Syrius alapítója.

Az október 13-14-re kiírt versenyen az első három helyezett nagyobb értékű vásárlási utalványt nyer majd. A megmérettetéssel párhuzamosan a szakmabeliek találkozóját is megrendezik, ahová várják az ágazatban szereplő cégeket és munkavállalókat egyaránt, de nézőként is bárki részt vehet az eseményen, akit érdekel a hegesztés világa.

Az első verseny különlegessége volt még, hogy a legfiatalabb 26 éves induló, Baksa Szilárd érdemelte ki a győztesnek járó címet. Ebből is jól észlelhető, hogy a fémiparszakmában nem mindig az eltöltött évek számítanak, hanem a türelem, a pontosság, a precizitás és a kitartás.

Borítókép: II. Syrius Országos Fémipari Szakember verseny