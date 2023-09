Keresik a vásárlók az akciós termékeket

Radar - Furcsa jelenségek világszerte

Miért gitározik egy cowboy meztelenül a Times Square közepén? Egy biztos, van aki egyetlen sajtszeletből is megjósolná a zenész jövőjét. Mindeközben Spanyolországban paradicsommal dobálják egymást az emberek. Angliában pedig hússzaftban birkóznak a legbátrabbak. Most elrepítjük önöket is a legfurcsább eseményekre.