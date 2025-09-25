Keresés

Gazdaság

Kényszerszabadság, gyárleállás: a BYD kirabolja a Stellantis gyárait! - Nincs ellenszer a kínai autós hódításra

2025. szeptember 25., csütörtök 14:30 | Világgazdaság

A nagyközönség már tudja, hogy a BYD gyárat épít Szegeden, de az, ami most Németországban folyik, az egész európai autóipart sokkolja. Nem csak a Stellantis két kulcsemberét sikerült átcsábítaniuk, de a kereskedők is önszántukból állnak át a kínai márkához! Eközben a Stellantis két európai gyárát is leállítja a gyenge kereslet miatt, több ezer munkást küldve kényszerszabadságra. Ez már több, mint piaci terjeszkedés, ez egy nyílt hódítás!

  • Kényszerszabadság, gyárleállás: a BYD kirabolja a Stellantis gyárait! - Nincs ellenszer a kínai autós hódításra

A Kínai fenyegetés érkezése: kirabolják az európai autóipart

 A Szegeden gyárat építő BYD hódítása a német piacon már nem csupán a termékek eladásáról szól, hanem az európai autóipar kirablásáról is. A kezdeti sokk az volt, amikor a Stellantis két kulcsemberét is átcsábították, de a legdöbbenetesebb fordulat azóta történt: a kínai óriásnak már nem is kell vadásznia, az európai munkaerő és a kereskedők önszántukból állnak át hozzájuk.

Maria Grazia Davino és Lars Bialkowski, a BYD európai és németországi vezetői is megerősítették, hogy a Stellantis márkáival – mint az Opel – foglalkozó kereskedők keresik fel őket, nem pedig fordítva. Ez a tendencia súlyos üzenet: az európai partnerek komoly üzleti lehetőséget látnak a BYD heves terjeszkedésében, még akkor is, ha a német és olasz felsővezetés ezt nem nézi jó szemmel. A kínaiak mögött álló brutálisan erős tőke ugyanis azt sugallja: a rövid távú nyereség nem számít, csak a globális piaci részesedés és a megállíthatatlan előrenyomulás.

 Párhuzamos valóság: gyárleállás vs. megrendelési rekord

 A BYD sikere és az európai autóóriások, különösen a Stellantis, küszködése egy brutális párhuzamos valóságot mutat be. Míg a kínai márka Németországban rekordokat dönt, és az év eleji 26 kereskedés helyett már 50-nél tart, a Stellantis éppen a mélypontot éli át. A vállalat a gyenge európai keresletre hivatkozva kényszerszabadságra küldi több ezer francia és olasz dolgozóját: a franciaországi Poissy és az olaszországi Pomigliano üzemek is leállnak hetekre.

Ez a két hír összekapcsolódik: a Stellantis a kereslet hiányával küzd, miközben a BYD vezetői azt nyilatkozzák, hogy több megrendelésük van, mint amennyit teljesíteni tudnak. A Stellantis vezetőségében emiatt érezhető kétségbeesés és feszültség. A helyzet annyira súlyos, hogy állítólag az Opel rüsselheimi központjában már forr a harag és a felháborodás a kereskedők átállása miatt, ám tehetetlenek: nincs hatékony ellenszerük a kínai óriás ellen.

 A Kínai ultimatív cél: 300 telephely és a világuralom

 A kínaiak nem fukarkodnak az eszközökkel, és a jelek szerint a hódítás csak most kezdődik. A BYD németországi célja a közeljövőben 50 000 eladott autó, de az igazi fenyegetést a hosszú távú stratégia jelenti: 2026-ban 300 új európai telephely létesítését tervezik. Ez a terjeszkedés már nem csak a Stellantisra jelent veszélyt, hanem minden európai autógyártóra is. A szegedi gyár építése csak az első lépés egy olyan gigantikus tervben, amelyben a kínaiak a zöld, fenntartható és olcsó technológiával meg akarják törni az európai autóipar hegemóniáját. Az európai cégek számára a "felelős megközelítés" már csupán egy eufemizmus a tehetetlenségre, miközben a BYD megállíthatatlanul halad a globális autópiac trónja felé.

Forrás: VILÁGGAZDASÁG

Fotó: BYD

