Kényszerszabadság, gyárleállás: a BYD kirabolja a Stellantis gyárait! - Nincs ellenszer a kínai autós hódításra

A Kínai fenyegetés érkezése: kirabolják az európai autóipart

A Szegeden gyárat építő BYD hódítása a német piacon már nem csupán a termékek eladásáról szól, hanem az európai autóipar kirablásáról is. A kezdeti sokk az volt, amikor a Stellantis két kulcsemberét is átcsábították, de a legdöbbenetesebb fordulat azóta történt: a kínai óriásnak már nem is kell vadásznia, az európai munkaerő és a kereskedők önszántukból állnak át hozzájuk.

Maria Grazia Davino és Lars Bialkowski, a BYD európai és németországi vezetői is megerősítették, hogy a Stellantis márkáival – mint az Opel – foglalkozó kereskedők keresik fel őket, nem pedig fordítva. Ez a tendencia súlyos üzenet: az európai partnerek komoly üzleti lehetőséget látnak a BYD heves terjeszkedésében, még akkor is, ha a német és olasz felsővezetés ezt nem nézi jó szemmel. A kínaiak mögött álló brutálisan erős tőke ugyanis azt sugallja: a rövid távú nyereség nem számít, csak a globális piaci részesedés és a megállíthatatlan előrenyomulás.

Párhuzamos valóság: gyárleállás vs. megrendelési rekord

A BYD sikere és az európai autóóriások, különösen a Stellantis, küszködése egy brutális párhuzamos valóságot mutat be. Míg a kínai márka Németországban rekordokat dönt, és az év eleji 26 kereskedés helyett már 50-nél tart, a Stellantis éppen a mélypontot éli át. A vállalat a gyenge európai keresletre hivatkozva kényszerszabadságra küldi több ezer francia és olasz dolgozóját: a franciaországi Poissy és az olaszországi Pomigliano üzemek is leállnak hetekre.

Ez a két hír összekapcsolódik: a Stellantis a kereslet hiányával küzd, miközben a BYD vezetői azt nyilatkozzák, hogy több megrendelésük van, mint amennyit teljesíteni tudnak. A Stellantis vezetőségében emiatt érezhető kétségbeesés és feszültség. A helyzet annyira súlyos, hogy állítólag az Opel rüsselheimi központjában már forr a harag és a felháborodás a kereskedők átállása miatt, ám tehetetlenek: nincs hatékony ellenszerük a kínai óriás ellen.

A Kínai ultimatív cél: 300 telephely és a világuralom

A kínaiak nem fukarkodnak az eszközökkel, és a jelek szerint a hódítás csak most kezdődik. A BYD németországi célja a közeljövőben 50 000 eladott autó, de az igazi fenyegetést a hosszú távú stratégia jelenti: 2026-ban 300 új európai telephely létesítését tervezik. Ez a terjeszkedés már nem csak a Stellantisra jelent veszélyt, hanem minden európai autógyártóra is. A szegedi gyár építése csak az első lépés egy olyan gigantikus tervben, amelyben a kínaiak a zöld, fenntartható és olcsó technológiával meg akarják törni az európai autóipar hegemóniáját. Az európai cégek számára a "felelős megközelítés" már csupán egy eufemizmus a tehetetlenségre, miközben a BYD megállíthatatlanul halad a globális autópiac trónja felé.

