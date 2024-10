Kedvező kilátások a mezőgazdaságban: növekvő élelmiszerkereslet várható

Megosztás itt:

A mezőgazdasági piacok már a stabilizáció jeleit mutatják – állapítja meg az Európai Bizottság nemrég közzétett rövid távú előrejelzése. Az élelmiszer-infláció csökkent, az élelmiszerárak pedig viszonylag stabilak maradtak az elmúlt hónapokban a legtöbb termék esetében, bár átlagosan 32 százalékkal magasabbak 2020-hoz képest. (Magyarországon 2023 végén ennek a dupláját mérték.) Az EB előrejelzése szerint az agrártermékek és az élelmiszerek iránti kereslet nőhet, amit a gazdaság bővülése, illetve az infláció mérséklődése is támogat. A tavaszi prognózis óta ugyanakkor kedvezőtlenebbé váltak az időjárási viszonyok, így ezek – például a Magyarországot is sújtó aszály – miatt a főbb szántóföldi növények termésmennyiségének és minőségének szintje is elmarad az akkor várttól.

