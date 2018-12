Katar kilép az OPEC-ből

2018. DECEMBER 3., HÉTFÕ A KORMÁNY TAGJAIHOZ INTÉZENDÕ KÉRDÉSEKKEL ÉS AZONNALI KÉRDÉSEKKEL ÉR MA VÉGET AZ ORSZÁGGYÛLÉS MÚLT HÉTEN KEZDÕDÖTT ÜLÉSE. SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER FOGADTA AZ AMERIKAI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM ENERGIAÜGYI IRODÁJÁNAK VEZETÕJÉT. A VESTFROST DÁN VÁLLALAT 4,4 MRD FT BERUHÁZÁSSAL BÕVÍTI CSONGRÁDI HÛTÕGÉPGYÁRTÓ- ÉS RAKTÁROZÁSI KAPACITÁSÁT. A LIBERÁLISOK FELJELENTIK SZÁVAY ISTVÁNT AZ ANTISZEMITA MEGNYILVÁNULÁSA MIATT. DK: AKITÕL ILYEN ELHANGZIK, ANNAK NINCS HELYE A PARLAMENTBEN. HARANGOZÓ GÁBOR: AZ MSZP ILYET NEM TÛRNE, RÉGEN VOLT EGY HASONLÓ VICCELÕDÉS, A POLITIKUSUNKNAK MINDEN POZÍCIÓJÁTÓL MEG KELLETT VÁLNIA. TARLÓS ISTVÁN: BUDAPESTEN NINCS IGAZI BÁZISA SEMMIFÉLE VALÓS ANTISZEMITIZMUSNAK MONDTA TEGNAP, AZ ELSÕ HANUKAGYERTYA MEGGYÚJTÁSÁN A NYUGATI TÉREN. DEUTSCH TAMÁS: AZ EP BEVÁNDORLÁSPÁRTI TÖBBSÉGE NEM TUD BELENYUGODNI ABBA, HOGY EGYSZER MÁR LESZAVAZTÁK A MIGRÁNSVÍZUM BEVEZETÉSÉT. A PÉNZTÁRI HOZZÁJÁRULÁS AZ EGYIK LEGJOBB MUNKÁLTATÓI JUTTATÁS MARAD - KÖZÖLTE AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. ÁRUFELTÖLTÕK HAGYHATJÁK EL A TESCÓT A VÁLLALATI ÁTSZERVEZÉS MIATT A KARÁCSONYI BEVÁSÁRLÁSI SZEZONBAN MAGYAR IDÕK. TÖBB MINT 150 MILLIÁRD FORINTOT FORDÍT A KORMÁNY A MAGYAR FALU PROGRAMRA 2019-BEN. 4,5%-RA EMELTE AZ IDEI GDP-ELÕREJELZÉSÉT A GKI, 2019-RE PEDIG 3,2%-OS NÖVEKEDÉST VÁR. 4 ÓRÁRA RÖVIDÍTETTE A 100 KM ALATTI UTAZÁSRA SZÓLÓ VONATJEGYEK ÉRVÉNYTARTAMÁT A MÁV. A MONACÓI NEMZETKÖZI FILMFESZTIVÁLON VERSENYEZ POZSGAI ZSOLT MEGSZÁLLOTTAK CÍMÛ FILMJE. SZAKÉRTÕ: NÉHÁNY ÉVTIZED MÚLVA MAGYAR FEJLESZTÉSÛ ÛRSZONDA IS A MARSRA JUTHAT M1. RENDKÍVÜLI KORMÁNYÜLÉST HÍVOTT ÖSSZE EMMANUEL MACRON FRANCIA ELNÖK A PÁRIZSI ZAVARGÁSOK MIATT. RENDKÍVÜLI ÁLLAPOT KIHIRDETÉSÉT KÉRTE A FRANCIA RENDÕRSÉG A PÁRIZSI ZAVARGÁSOK MIATT. AZ ÜZEMANYAGADÓ EMELÉSE ELLENI TÜNTETÉSEK SORÁN 110-EN MEGSÉRÜLTEK, KÖZTÜK 17 RENDÕR. BLOOMBERG: BRÜSSZEL 4,5 MILLIÁRD EURÓS KIADÁSCSÖKKENTÉST VÁR OLASZORSZÁGTÓL A TÚLZOTTDEFICIT-ELJÁRÁS ELKERÜLÉSÉHEZ. NEM VEZETI BE JANUÁR ELSEJÉTÕL A KÍNAI ÁRUKRA VONATKOZÓ AMERIKAI VÁMOKAT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK. SPANYOLORSZÁGBA HELYEZIK ÁT AZT A 11 MIGRÁNST, AKIT EGY SPANYOL HALÁSZHAJÓ TETT KI VASÁRNAP MÁLTÁN KÖZÖLTE A MÁLTAI SZAKMINISZTER. JANUÁRBAN VAGY FEBRUÁRBAN LESZ A MÁSODIK CSÚCSTALÁLKOZÓ KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕVEL KÖZÖLTE DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK. AZ EURÓPAI UNIÓ 500 MILLIÓ EURÓ PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS KIFIZETÉSÉT HAGYTA JÓVÁ UKRAJNA SZÁMÁRA. COP24-VEZETÕ: ÉLETTEL KELL MEGTÖLTENI A PÁRIZSI KLÍMAMEGÁLLAPODÁST, HOGY KÉT CELSIUS-FOK ALATT TARTSUK A GLOBÁLIS FELMELEGEDÉST. KÖRÜLBELÜL 65 EZREN TÜNTETTEK AZ ÉGHAJLATVÉDELEMÉRT BRÜSSZELBEN A COP24 MEGKEZDÉSE ELÕTT. KATAR JANUÁRBAN KILÉP AZ OPEC-BÕL - JELENTETTE BE KATAR ÚJ ENERGIAÜGYI MINISZTERE. ÕRIZETBE VETTE A RENDÕRSÉG AZT A KÉT FEGYVEREST, AKIK A KELET-AUSZTRÁLIAI BRISBANE-BEN KEZDTEK LÖVÖLDÖZNI. 52 EMBER ELLEN EMELT VÁDAT AZ ÜGYÉSZSÉG IDÕSEK SÉRELMÉRE ELKÖVETETT CSALÁSSOROZAT MIATT SZOMBATHELYEN. AZ M1-ES AUTÓPÁLYÁN BUDAPEST FELÉ, KOMÁROMNÁL EGY AUTÓ ÉS EGY TEHERAUTÓ ÜTKÖZÖTT MA HAJNALBAN, TELJES ÚTZÁR VAN ÉRVÉNYBEN. A NAPPALI HÕMÉRSÉKLET EMELKEDÉSE MELLETT, BORÚS, CSAPADÉKOS IDÕ VÁRHATÓ A HÉTEN, ESÕ, ÓNOS ESÕ, HAVAZÁS IS LEHETSÉGES OMSZ. BUDAPESTRE ÉS HAT MEGYÉRE ADOTT KI ELSÕFOKÚ FIGYELMEZTETÉST AZ OMSZ ÓNOS ESÕ VESZÉLYE MIATT. MISKOLCON, NYÍREGYHÁZÁN, SAJÓSZENTPÉTEREN ÉS SZOMBATHELYEN KIFOGÁSOLTNAK MINÕSÍTETTÉK A LEVEGÕT. IDÕSZAKOS ÚTLEZÁRÁSOKRA SZÁMÍTHATNAK AZ AUTÓSOK A 2-ES FÕÚT DUNAKESZI-GÖD SZAKASZÁN DECEMBER 3. ÉS 7. KÖZÖTT ÉJSZAKÁNKÉNT. ELFOGTÁK AZT A 19 ÉVES FÉRFIT, AKI DECEMBER ELSEJÉN ERÕSZAKOSKODNI PRÓBÁLT EGY 12 ÉVES LÁNNYAL EGY KAPUALJBAN POLICE.HU.