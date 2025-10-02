KATA-bomba robbanhat: rendkívüli bejelentést tesz Orbán Viktor és az MKIK elnöke – Készüljön, félmillió vállalkozó

Megosztás itt:

A magyar vállalkozói szféra figyelme teljes mértékben a hétvégi, rendkívüli bejelentésre szegeződik, Orbán Viktor miniszterelnök szombaton áll ki a nyilvánosság elé Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökével. Bár a meghívó titkolja a részleteket, a tét óriási, és a levegőben lóg a KATA valamilyen formában történő visszavezetése vagy gyökeres átalakítása.

Az adminisztráció megfojtja a vállalkozásokat

Az esemény hátterében az a tény áll, amit a Kamara már többször hangoztatott, a túlzott adminisztráció sokszor nagyobb gondot jelent a vállalkozásoknak, mint maga az adóteher. Az adózás radikális egyszerűsítése mintegy félmillió vállalkozót érint, és célja, hogy a cégvezetők a bürokrácia helyett a növekedésre koncentrálhassanak.

A kamarai elnök már márciusban rámutatott, igény van arra, hogy a kata megengedje a cégeknek történő számlázást, de úgy, hogy a vevő cég fizesse meg a megfelelő adót. Ez egy olyan technikai megoldás, amely megnyithatja az utat a korábbi kedvező adózási forma szélesebb körű visszatéréséhez.

Itt a kamara támogató javaslatcsomagja

A szombati rendkívüli bejelentés valószínűleg egy átfogó, adócsökkentési csomag része lesz, amely a Kamara javaslataira épül. Ez a csomag három fő területen ígér könnyítést:

Áfa és Kiva

Az áfa alanyi mentességi határát már sikerült 12-ről 18 millió forintra emelni, de a javaslatok szerint 2028-ra tovább, egészen 24 millióig emelkedhet. Emellett szorgalmazzák a KIVA (kisvállalati adó) belépési és bennmaradási feltételeinek duplázását, ami még több cég számára tenné elérhetővé a kedvező adózást.

Átalányadózás és Szochó

Az átalányadózók költséghányadát a Kamara 40-ről 50 százalékra emelné, és javaslatukra jövőre 1 százalékponttal csökkenhet a szochó (szociális hozzájárulási adó) is. Ez utóbbi a munkaigényes ágazatoknak hozna jelentős könnyítést.

Forráshoz Jutás és Demján Sándor Program

Szó lehet a Széchenyi-kártya kamatcsökkentett hiteleinek (3%-ra csökkent kamat) eddigi eredményeiről, és az EXIM által megnövelt, a Demján Sándor Program keretében meghirdetett lízingtermékek bővítéséről.

A szombati sajtótájékoztató a vállalkozások és a kormány közötti stratégiai megállapodás (2025–2030) keretében zajlik, ami aláhúzza: az egyszerűbb adózás és a kevesebb adminisztráció hosszú távú, központi kérdéssé vált a gazdaságpolitikai döntéshozatalban.

Vajon tényleg visszatér a KATA valamilyen formában, vagy más meglepő adócsökkentést jelent be a kormány?

