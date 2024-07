Júniusban 3,7 százalékos volt az infláció + videó

Fodor Attila - kommunikációs igazgató, CBA: "Egyre több termékkörnél figyelhették meg azt a vásárlók, hogy jelentős mértékű több tíz százalékos volt az árcsökkenés, és gyakorlatilag most már azt tudjuk mondani, hogy az infláció az megszűnt, ami nagyon-nagyon kedvező hír, hiszen ez azt jelenti, hogy nem romlik tovább a pénzünk. Az élelmiszertermékek árai nem drágulnak, így a napi fenntartási költségek sem emelkednek, és mi is azt látjuk, hogy egyre több beszállító alacsonyabb árakon adja át a termékeket."

Az alacsony infláció pozitív láncreakciót indított be a nemzetgazdaságban, amelynek jótékony hatásait egyre nagyobb mértékben érzékelhetik a magyar családok és a vállalkozások is.

