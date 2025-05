Július 1-től a vállalkozásoknak hivatalos formában évekig meg kell őrizniük rezsijük dokumentumait

Megosztás itt:

Új időszámítás kezdődik 2025 július 1-től sok ezer vállalkozás számára, ugyanis attól a naptól kezdve a villamosenergia- és gázszolgáltatók kizárólag elektronikus számlát állíthatnak ki számukra – derül ki a Számlázz.hu keddi közleményéből, mely szerint a változás komoly kihívást is jelent, hiszen a számlák szakszerű archiválására is szükség lesz.

A Számlázz.hu ügyvezetője, Ángyán Balázs szerint a jogszabályi szándék előremutató, azonban a gyakorlati alkalmazás jelentős kihívásokat tartogat mind a küldő, mind a befogadó fél számára. A közlemény szerint ugyanis július 1-től a vállalkozások felelőssége lesz, hogy befogadják és hivatalos formában évekig megőrizzék, vagyis archiválják a dokumentumokat. Fontos megjegyezni, hogy a kötelezettség nem terjed ki a lakossági ügyfelekre. Egyéni vállalkozókra akkor vonatkozik a szabálymódosítás, ha vállalkozóként kötöttek szerződést a szolgáltatóval.

A közlemény szerint a számla kinyomtatása és eltétele nem jó megoldás, azok megőrzését ugyanis elektronikusan kell biztosítani. Nem feltétlenül jó megoldás a számlák tárolására az e-mail fiók vagy az egyszerű mentés, de még a felhőszolgáltatás sem, hiszen ezek sem garantálnak megfelelő védelmet a törléssel vagy adatvesztéssel szemben.

Mivel az e-számlát évekig meg kell őrizni olvasható formában, úgy, hogy az eredete is hiteles legyen és a tartalom is sértetlen, azt olyan helyen kell tárolni, ahol biztonságban van. Ez lehet egy erre a célra kialakított, megbízható, felhőalapú archiválási szolgáltató, de akár egy jól felépített, saját informatikai rendszer is. Utóbbi kizárólag a nagyobb cégek esetében életszerű.

„Lehet, hogy sok kisvállalkozás számára rémisztőnek tűnnek a változások, de aggodalomra semmi ok. A szándék előremutató, de a gyakorlati alkalmazás tartogat jelentős kihívásokat mind a számlát küldő, mind a számlát befogadó fél számára. Mi egymillió vállalkozással dolgozunk együtt és rendelkezünk olyan rendszerrel, amely képes minden kimenő és bejövő számlát hivatalos formában archiválni. Egy NAV-ellenőrzés esetén a Számlázz.hu formátumát az adóhatóság hitelesnek fogadja el. Mi ezzel a megoldásunkkal kívánjuk segíteni a magyar vállalkozások könnyebb és gyorsabb adminisztrációját” – mondta el Ángyán Balázs, a Számlázz.hu ügyvezetője.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: Shutterstock