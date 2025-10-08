Megosztás itt:

A teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

A változás kiszélesítheti az Otthon Start programban elérhető, államilag támogatott 3 százalékos hitelre jogosult vásárlók körét, és élénkítheti az újlakás-fejlesztéseket. A jogszabálytervezetnek köszönhetően jövőre felpöröghetnek a 3 százalékos hitelre alkalmas és prémiumkategóriás új lakások eladásai – közölte az Ingatlan.com.

A várhatóan jövőre életbe lépő szabályozás lényege, hogy a földhivatal nemcsak a társasház előzetes alapítását rögzítheti, hanem technikai azonosítókat, virtuális helyrajzi számokat is kijelölhet az egyes lakásokhoz. Ennek köszönhetően már ezekre a lakásokra is bejegyezhető a jelzálogjog, vagyis hitelezhetővé válnak még azelőtt, mielőtt ténylegesen elkészülne az ingatlan.

Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője közölte: A módosítás áttörést hozhat az új lakások szegmensében, mert lehetővé teszi, hogy a vevők már a tervezőasztal mellől, hitelből vásároljanak új lakást. Ez pedig kiszélesítheti a potenciális vevői kört, leginkább a saját célra vásárlókkal, mivel a befektetők már eddig is szívesen vásároltak tervasztal mellől új lakást. Emellett várhatóan növekedhet az Otthon Start program keretében elérhető, államilag támogatott 3 százalékos kedvezményes lakáshitel feltételeinek megfelelő új lakások kínálata is.

Fotó: MTI