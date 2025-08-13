Megosztás itt:

Rámutattak, hogy a kormányrendelet szerint minden olyan lakásfejlesztés, amely legalább 250 lakás megépítését célozza, és ezek minimum 70 százaléka megfelel a 3 százalékos támogatott hitel feltételeinek, nemzetgazdaságilag kiemelt beruházásnak minősülhet. A kormány várakozásai szerint a programban jövőre 20-25 ezer lakás fejlesztése indulhat el, öt év alatt pedig akár 50 ezer lakás épülhet fel.

A Duna House számításai szerint a 2026-ban induló fejlesztések volumene 90-110 százalékkal növelheti a piacon lévő újépítésű projektek számát, ugyanakkor ezek zöme még építés alatt lesz, így a tényleges átadások számában a nagyobb ugrás csak 2027-2028-ban várható. Öt éves távon az 50 ezer új lakás megvalósítása átlagosan évi 10 ezer többletátadást jelentene, ami 40 százalékos bővülés a jelenlegi szinthez képest.

A közlemény idézte Szegő Pétert, a Duna House vezető elemzőjét, aki elmondta, a program valódi hatása akkor lesz mérhető, amikor az új lakások tömegesen megjelennek a piacon, ez várhatóan 2027 második felétől kezdődhet.

Jelezték ugyanakkor, hogy a program keresletnövekedést is generálhat már az előértékesítési szakaszban is, ami 2026 elején indulhat meg az első projekteknél. A tömeges átadások és a kínálati fordulat 2027-2028-ban hozhat érezhető árversenyt az újépítésű szegmensben.

Szegő Péter a közleményben megjegyezte, a tervezett kínálatbővítés csak a gyors engedélyezés és az építőipari kapacitásbővítés együttes megvalósításával érheti el célját és mérsékelheti az árak emelkedését a következő években.

A kínálat alakulásával összefüggésben felidézték, hogy az elmúlt öt évben a magyar lakásállomány évi bővülése folyamatosan mérséklődött: 2020-ban még 28 200 új lakás épült, 2021-ben és 2022-ben nagyjából 20 000, 2023-ban 18 600, míg 2024-ben 13 300, ami a vizsgált időszak legalacsonyabb értéke.

