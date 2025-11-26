Keresés

Jövő év elején már vesznek fel dolgozókat a Vulcan Shield Global békéscsabai gyárához

2025. november 26., szerda 06:47 | Világgazdaság
Békéscsaba Vulcan Shield Global kínai ipari vállalat munkás toborzás

Jövő év elején megkezdi a dolgozók felvételét a Vulcan Shield Global Békéscsabán: először egy, a jövőbeli gyár melletti, már meglévő csarnokot fognak bérelni, ide keresnek körülbelül 20 embert, akik elsősorban a Kínából beérkező árut raktározzák, és innen értékesítik.

  • Jövő év elején már vesznek fel dolgozókat a Vulcan Shield Global békéscsabai gyárához

 A teljes cikk a Világgazdaság honlapján érhető el.

Jövő év elején már vesznek fel dolgozókat a Vulcan Shield Global (VSG) békéscsabai gyárához – mondta a szingapúri székhelyű vállalat igazgatója kedden az MTI-nek a békési vármegyeszékhelyen. 

David Kneale a VSG és a Békéscsabai Szakképzési Centrum (BSZC) együttműködési megállapodásának aláírása után úgy nyilatkozott, az év végéig szeretnék lezárni a magyar cég alapítását, amely valószínűleg kft. formájában működik majd.

Januárban vagy februárban indul el egy munkaerő-toborzási kampány, először egy, a jövőbeli gyár melletti, már meglévő csarnokot fognak bérelni, ide keresnek körülbelül 20 embert, akik elsősorban a Kínából beérkező árut raktározzák, és innen értékesítik. Ide érkeznek majd az első gépek is, és várhatóan a jövő nyáron elindul a gyártás, a tervek szerint még ezzel a kis létszámmal.

Amikor már saját gyárban tudnak termelni, akkor első körben 100-200 emberre lesz szükségük, akiket képzésekre is elküldenek külföldre, illetve Békéscsabára is érkeznek majd Kínából szakemberek betanítani a magyar dolgozókat – ismertette. David Kneale elmondta, a gyárak tervezését és építését is az állami tulajdonú Inpark végzi. 

Reményeik szerint az építkezés jövőre elindulhat, és 16-20 hónap alatt fejeződhet be. A cég diplomásokra és a BSZC-ben frissen végzett fiatalokra is számít munkaerőként, és az igazgató hangsúlyozta: ez hosszú távú projekt a számunkra, és valóban helyi projektként szeretnék kezelni, helyi munkaerőre, a helyi tudásra és helyi beszállítókra, alvállalkozókra támaszkodni.

Fotó: Shutterstock

