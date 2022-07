Jön a hideg zuhany, gázblokád készül Németországban

Megosztás itt:

Németországban egyre nagyobb az aggodalom az energiaellátás miatt, miután Oroszország csökkentette az Európába irányuló gázáramlást. A német kormány rendkívüli intézkedéseket jelentett be júniusban a gázfogyasztás csökkentésére, hogy legyen készlet a téli szezonra. A gázblokád következtében többek között újraindítják a széntüzelésű erőműveket, és kevesebb energiafogyasztásra ösztönzik az ipart. Robert Habeck alkancellár, német gazdasági miniszter a múlt hónap végén kihirdette a háromfokozatú országos földgázellátási válsághelyzet második, riasztási fázisát és elismerte, hogy súlyos gázhiánnyal küzdenek. A német ipari és kereskedelmi kamarák szövetsége is megerősítette, hogy nagy a baj és teljes összeomlásra figyelmeztettek,szerintük az energiaválság még a korábban megélt pénzügyi válságnál is nagyobb mértékű lesz.

A német gazdasági miniszter tippjei a lakosságnak

Robert Habeck energiatakarékossági kampányt indított a lakosságnak, amely a 80 millióan az energiaváltozásért név alatt fut. A miniszter és az energiahatékonysági csoport vezetője konkrét tanácsokkal is szolgál a lakosságnak.

Zuhanyozzanak kevesebbet és rövidebb ideig, lehetőleg csak öt percig, amellyel az átlaghoz képest 30 százalékkal kevesebb energiát használnak.

Csökkentsék a víz hőfokát fürdés közben, a szokásostól legalább három fokkal, de az se baj, ha inkább hideg vízzel zuhanyoznak és mosnak kezet.

Használjanak okos zuhanyfejeket, amelyek gazdaságosabbá teszik a vízfogyasztást. Az okos zuhanyfej változtatja a színét, így az illető tudni fogja, hogy hány litert használt el mosakodás közben.

Minél kevesebbszer nézzék a laptopjukat és a televíziót, mert a fény több energiát fogyaszt.

A munkahelyeken LED-es világítást alkalmazzanak, amelyek akár ötször kevesebb áramot igényelnek, mint az izzók és a halogén lámpák.

Mossanak kisebb hőfokkal, de a szárítógépet már ne kapcsolják be.

Selejtezzék ki régi háztartási eszközeiket, és vásároljanak új, energiatakarékos készülékeket.

Télen kapcsolják le a fűtést éjszakára, és amikor nincsenek otthon. Ezzel lehet a leghatékonyabban energiát spórolni.

A miniszternek támogatói mellett bírálói is akadtak, akik egyenesen őrültségnek nevezték az ötleteit.

Az alkancellár a minisztérium intézményén keresztül szeretne példát mutatni, ahol idén nyáron 40 százalékkal csökkentették a légkondicionálással járó energiafelhasználást. A fűtést 15 százalékkal tervezik visszafogni, és nem lesz kivilágítva az épület éjszakánként, hogy energiát takarítsanak meg, valószínűleg ez vár majd a többi középületre és az áruházakra is - írta a VG.