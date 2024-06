Jó hírt kaptunk a munkaerőpiacról

A foglalkoztatottság és a gazdaságilag aktívak száma az előző év azonos időszakához viszonyítva párhuzamosan növekedett, miközben a regisztrált álláskeresők száma továbbra is mélyponton van, így a májusi munkaerőpiaci eredmények több szempontból is kedvezőek - értékelte a legfrisseb adatokat pénteki közleményében Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.

