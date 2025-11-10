Jó hír érkezett a családban apai poszton lévő férfiaknak

Megosztás itt:

A cikk az Origo honlapján is elérhető.

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a családi adókedvezményről, illetve az adómentesség lehetőségéről beszélt legújabb videójában. Egy választópolgár által feltett kérdésre, miszerint miért csak nők kaphatják meg a kedvezményt, Gulyás Gergely kifejtette: ez félreértés, hiszen a családi adókedvezményt a házaspárok közösen vehetik igénybe, sőt akár csak az egyik fél is élhet vele.

A miniszter rámutatott, hogy ha az adómentességre gondolunk a kedvezmény alatt, akkor valóban igaz, hogy jelenleg a három- vagy négygyermekes édesanyák mentesülnek a személyi jövedelemadó alól. Ugyanakkor a rendszer éppen azt teszi lehetővé, hogy a családban a férfi, vagyis az édesapa is érvényesíthesse a családi adókedvezményt. Ami eddig elsősorban az édesanyáknak volt valóban segítség, az most már az édesapáknak is segítség lesz– fogalmazott Gulyás Gergely.

A miniszter emlékeztetett: január elsejétől felmenő rendszerben már a kétgyermekes édesanyák is teljes adómentességet élveznek majd, így a családi adókedvezmény egyre több esetben marad a férfiaknál érvényesíthető.

Gulyás hozzátette, hogy az adókedvezményt járulékból is igénybe lehet venni, és a kormány a mértékét is megemeli. „Július 1-jével és január 1-jével két lépcsőben megduplázzuk a kedvezményt, ezzel biztos, hogy most már nagyobb részben a kettő és többgyermekes családoknál az édesapák fogják tudni igényelni” – fogalmazott. A miniszter szerint a kormány célja továbbra is az, hogy a családi adórendszer a gyermeket nevelő családokat közösen segítse, függetlenül attól, hogy a kedvezményt melyik szülő érvényesíti.

Fotó: Shutterstock