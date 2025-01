Jó évet zárhattak tavaly a sárgarépa-termesztő gazdálkodók

Megosztás itt:

Mint kiemelték, a répa öntözött kultúra, ráadásul a termelőterület nagy részén már a legkorszerűbb mikroöntözési technológiákat alkalmazzák, így kevésbé kitett a talaj- és légköri aszály miatti hozamingadozásnak. Mivel a külföldi termés is jó volt, a sárgarépa ára csökkent az előző évhez képest. A körkép szerint a kedvező termésmennyiség és -minőség ellenére a szűkös tárolókapacitás a 2024-2025-ös szezonban is gondot okoz a termelőknek. A tárolók fejlesztésére nagy szüksége lenne, alátámasztja ezt az is, hogy a KAP Stratégiai Terv keretében meghirdetett pályázatra komoly túligénylés érkezett - jelezték.

A magyar termesztésből származó sárgarépa május végétől februárig biztosan elérhető a piacon. Ezt követően érkezik be import is az országba. A hagyományos exportpiacnak számító Ausztria és Románia mellett az elmúlt években dinamikusan bővült a Csehországba és Szlovákiába irányuló kivitel. A NAK és a FruitVeB összesítése szerint az országban mintegy 1300-1500 hektáron termesztenek sárgarépát, a betakarított termés mennyisége 50-70 ezer tonna között mozgott az elmúlt években.

A legnagyobb sárgarépa termőterületek Csongrád Csanád es Pest vármegyében találhatóak. Bár igény lenne a termelés bővítésére, az új szereplők belépése nehézkes, az elemzés alapján ennek elsődleges oka, hogy a sárgarépa termesztése a vetéstől a feldolgozásig speciális gépek használatát teszi szükségessé, így nagyon magas a termelés tőkeigénye.

A friss piaci áru mellett a feldolgozóipar elsősorban sárgarépalevet gyárt, amelynek mintegy 70 százaléka a hazai piacon kel el, 30 százalékát pedig exportálják. Legnagyobb exportpartnerünk Japán.A sárgarépához hasonlóan a petrezselyemgyökér termelése is speciális tudást és tapasztalatot igényel. Az elmúlt évek csökkenő tendenciája után 2024-ben fordulat következett be, és növekedésnek indult a petrezselyemgyökér termőterülete. Ennek fő oka, hogy az elmúlt néhány évben nagyon magas árat fizetett a piac a zöldségért, ami sok termelőt ösztönzött, ráadásul a sárgarépával ellentétben nem csak a kifogástalan külalakú terméket veszik át az áruházláncok.

Az elemzés rávilágított: a petrezselyemgyökér Európa-szerte speciális termék, Nyugat-Európában szinte egyáltalán nem fogyasztják. Ennek megfelelően az export főként a környező országokra korlátozódik. A termelésben az utóbbi 10 évben a makói régió jelentősége csökkent, ezzel párhuzamosan azonban Békés vármegyében egy új termőterület jött létre, de a mórahalmi és szabadszállási régió is erősödött. A termelők számában csökkenés érezhető, de az előállított mennyiség nem csökken, köszönhetően a magasabb szintű technológiák alkalmazásának - derül ki a körképből.

