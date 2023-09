Jelentősen nőtt az üzemanyagok ára az elmúlt hónapban

Megosztás itt:

Az elmúlt hónapban jóval magasabb lett az üzemanyagok ára mint eddig. Sőt az emelkedés egy hónap alatt fél százalékos inflációt is generált – mondta Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely kiemelte, a drágulás mögött az áll, hogy az orosz importolaj tranzitdíját Ukrajna többször is megemelte. Ennek a következménye volt az is, hogy augusztusban a vártnál magasabban alakult a magyar infláció.

Ukrajna már összesen, a számos emelési hullámával, ötszörösére emelte a tranzitdíjat – erről már az energiajogász számolt be. Tóth Máté kiemelte, hogy ez már a behozott olaj árában is megmutatkozik, és ezért is emelkedhet az üzemanyagok ára ilyen drasztikus mértékben.

És, hogy hol áll meg az üzemanyagok árának az emelkedése, az attól függ, hogy a Brüsszel által előírt, január elsejével kötelező jövedéki adó emelkedés milyen mértékű lesz.