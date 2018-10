Jelentősen nőtt a kiskereskedelmi forgalom

A piaci várakozásokat meghaladta a kiskereskedelmi forgalom augusztusi növekedése, ami a GDP harmadik negyedévi alakulása szempontjából is kedvező jel lehet

Augusztusban a kiskereskedelmi forgalom 6,3 százalékkal, a naptárhatással kiigazítva 6,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit a júliusi 5,4, illetve 5,3 százalékos emelkedés után - jelentette szerdán első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A nem élelmiszer jellegű termékek csoportjában a forgalom volumene összességében 10,7 százalékkal volt nagyobb az egy évvel korábbinál. Az idén a januári 12,7, és a júniusi 10,9 százalék után harmadszor mért kétszámjegyű növekedést a KSH. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom május óta a legmagasabb ütemben, 4,1 százalékkal nőtt, az előző havi 1,9 százalék után.

Az üzemanyagtöltő állomások forgalma szintén május óta a legjobban nőtt, 6,8 százalékkal haladta meg a tavaly augusztusit, miután a hónap során megtorpant az árak emelkedése, de így is 16,3 százalékkal magasabb volt az egy évvel korábbinál.

Az év első nyolc hónapjában 6,6 százalékos volt a kiskereskedelmi forgalom növekedése az előző év azonos időszakához mérve, a naptárhatástól megtisztított adat 6,7 százalékos emelkedést mutat.

A kiskereskedelmi forgalom augusztusi részletes adatait október 24-én közli második becslése alapján a KSH.

A szerdai közleményt úgy kommentálták a piaci elemzők, hogy a kiskereskedelmi forgalom augusztusi növekedése meghaladta a piaci várakozásokat, ami a GDP harmadik negyedévi alakulása szempontjából is kedvező jel lehet.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője az MTI-hez eljuttatott kommentárját azzal indította, hogy a gyengébb július után a piaci várakozásokat jelentősen meghaladta a kiskereskedelmi forgalom augusztusi növekedése, így megjött a várt korrekció, és a harmadik negyedéves gazdasági teljesítmény is egy kicsit kedvezőbb képet festhet, mint az előző havi adatok alapján.

Előre tekintve, az ING Bank vezető elemzője úgy látja, hogy az erős bérkiáramlás továbbra is képes lesz fenntartani a kiskereskedelem 6-7 százalék körüli növekedési ütemét, az év egészére 6,9 százalékos teljesítményt jeleznek a bank szakértői, ami azt is jelenti, hogy a fogyasztás maradhat a gazdaság egyik legfontosabb motorja.

Suppan Gergely, a Takarékbank elemzőjének véleménye szerint is az augusztusi adat lényegesen meghaladta a várakozásokat. Az idén folytatódó, 8 százalékot meghaladó reálbér növekedés, a március óta 16 éves csúcs közelében tartózkodó fogyasztói bizalom, a háztartások pénzügyi vagyonának meredek növekedése miatt a következő hónapokban fennmaradhat a kiskereskedelmi forgalom dinamikus bővülése. A tavalyi magasabb bázis miatt azonban az év hátralévő részében már lassulhat a növekedés üteme. Így a tavalyi összességében 5,6 százalékos növekedést az idén gyorsabb, 6,2 százalékos növekedés követheti, ami hozzájárul a GDP növekedésének gyorsulásához is.

Jövőre a reálbérek növekedése 6 százalékhoz közeli mértékben folytatódhat, így a kiskereskedelmi forgalom növekedése is fennmaradhat, bár az üteme - a Takarékbank várakozása szerint - 4,5 százalékra lassulhat. A keresletnek további lökést adhat az új lakások idén és jövőre várható átadási hulláma is.

A háztartások ugyanakkor nem csupán a kiskereskedelemben növelik fogyasztásukat, így a vendéglátás, belföldi turizmus, szabadidő, szórakozás, valamint egyéb szolgáltatások területén is jelentős növekedésre lehet számítani.

A kiskereskedelem gyorsulása összhangban van Suppan Gergely azon várakozásával, hogy a GDP idei növekedése a tavalyi 4,1 százalékot meghaladó 4,6 százalékos lehet. A munkaerőhiány miatt a bérek növekedési üteme, ezzel a kiskereskedelmi forgalomban is megjelenő fogyasztás is meghaladhatja a várakozásokat így a GDP növekedése is nagyobb lehet.