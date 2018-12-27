2018. december 27.,
csütörtök, János napja

Jelentős adócsökkentés jöhet

Hír TV

2018. december 27., csütörtök 12:09

Akár jelentős adócsökkentést is bejelenthet néhány év múlva a kormány – a Portfolió elemzése szerint. A Pénzügyminisztérium előrejelzése alapján 2019-ben és 2020-ban még egyaránt csak 60-60 milliárdos, addig 2021-ben 460 milliárdos, 2022-ben pedig már 510 milliárd forintos szabad mozgástér állhat majd a kabinet rendelkezésére. A tárca tervei alapján a költségvetési deficit is csökkenni fog.

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