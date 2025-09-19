Keresés

Gazdaság

Január 1-jétől új szabály alakítja a visszaváltható műanyag palackok sorsát

2025. szeptember 19., péntek 21:56 | Világgazdaság
környezetvédelem MOHU Repont műanyag palackok

Sokakat a hideg kiráz attól, hogy nem tudják lecsavarni vagy éppen visszazárni az üdítős flakonok kupakját. Hamarosan újabb változás elé néznek majd a műanyag palackok, ami látványosan megváltoztathatja a kinézetüket is.

  • Január 1-jétől új szabály alakítja a visszaváltható műanyag palackok sorsát

A cikk a Világgazdaság honlapján is elérhető.

Az EU 2018-as irányelve alapján 2024. július 1‐től kizárólag olyan PET‐palackokat lehet forgalomba hozni 3 liter alatt, amelyeknél a kupak rögzített a palackhoz. Ennek a fő indíttatása a környezetvédelem, hiszen a lecsavarhatatlan kupak meggátolja, hogy a fedő eltávolítható legyen, így csökkenthető a szétszóródás, különösen, amikor az emberek szemetelnek vagy hanyagul kezelik az üres műanyag palackokat — közölte a TEOL.

Az Európai Unió szigorított 2025. január 1-jétől, hiszen minden PET-palacknak legalább 25 százalékban újrahasznosított műanyagot kell tartalmaznia. Ez később tovább fog nőni, így 2030-ra 30 százalék, hosszabb távon akár 50 százalékra is felkúszhat ez az arány. A cél az, hogy csökkentsék a friss műanyagok felhasználását, ezek előállítása ugyanis nagy környezeti terheléssel jár.

Az eltérések főként esztétikai jellegűek. Az újrahasznosított műanyagból készült palackok színe eltérhet a korábban megszokottaktól, általában valamivel sötétebbek, enyhén sárgás árnyalatúak lehetnek. Ez nem hibás gyártás, hanem az új anyagok jellemzője.  Továbbá a palackok átlátszósága, csillogása is eltérhet a mostaniakétól. Összességében nem kell az új változtatástól tartania a fogyasztóknak. Ugyanolyan minőségű, higiénikus és kiválóan használható palackokat vásárolhatunk majd. A legnagyobb változást a flakonok színét és kinézetét tekintve érzékelhetjük, viszont ha a lecsavarhatatlan kupakokkal megbarátkoztunk, bizonyára gyorsan hozzászokunk ehhez az újításhoz is.

Fotó: Shutterstock

 

 

