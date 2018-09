Izmosodott a forint

2018. SZEPTEMBER 7., PÉNTEK GULYÁS GERGELY MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETÕ MINISZTER: SZOLGÁLÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZIGAZGATÁS ÉPÜLT KI MAGYARORSZÁGON 2010 ÓTA. PALKOVICS LÁSZLÓ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTER: MAGYARORSZÁG 2020-RA A GDP 1,8 SZÁZALÉKÁT AKARJA KUTATÁS-FEJLESZTÉSRE KÖLTENI. A SARGENTINI-JELENTÉS VITÁJA ÉS AZ EP-VÁLASZTÁSRA VALÓ FELKÉSZÜLÉS LESZ A FÕ TÉMA A FIDESZ-KDNP VELENCEI FRAKCIÓÜLÉSÉN MAGYAR IDÕK. SZIJJÁRTÓ PÉTER: BÁRMI LESZ A KIMENETELE A SARGENTINI-JELENTÉSSEL KAPCSOLATOS SZAVAZÁSNAK, MAGYARORSZÁG MEG FOGJA VÉDENI MAGÁT. A FIDESZES KÉPVISELÕK JELEZTÉK, HOGY NEM TÁMOGATJÁK A JELENTÉST, A DK-S KÉPVISELÕK VISZONT IGENNEL FOGNAK SZAVAZNI. CSÁRDI ANTAL (LMP): NEM MESZERICS TAMÁS, HANEM AZ LMP ELNÖKSÉGE DÖNT MAJD ARRÓL, HOGY ELFOGADJÁK-E A SARGENTINI-JELENTÉST AZ EP-BEN. KSH: 6,2 SZÁZALÉKKAL NÕTT AZ IPARI TERMELÉS JÚLIUSBAN. SIKERREL LEZÁRULT A TANKÖNYVEK KISZÁLLÍTÁSA AZ ISKOLÁKBA - MONDTA MARUZSA ZOLTÁN KÖZNEVELÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁR. BEFEJEZÕDÖTT A CZEGLÉDY CSABA ÉS TÁRSAI ELLEN FOLYÓ NYOMOZÁS, HAMAROSAN VÁDAT EMELNEK MONDTA VÁRNAGY ROLAND ÜGYÉSZ. AZ MSZP TÜNTETÉST JELENTETT BE CZEGLÉDY CSABA SZABADON BOCSÁTÁSÁÉRT SZOMBATRA, A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG ÉPÜLETE ELÉ. MAGYARORSZÁG ÚJABB ÁLLAMKÖTVÉNY-KIBOCSÁTÁST TERVEZ A KÍNAI BELSÕ PIACON - SZÁMOLT BE VARGA MIHÁLY PÉNZÜGYMINISZTER A BLOOMBERG HÍRÜGYNÖKSÉGNEK. HORST SEEHOFER: A MIGRÁCIÓS KÉRDÉS MINDEN POLITIKAI BAJ EREDÕJE NÉMETORSZÁGBAN - RHEINISCHE POST. ANGELA MERKEL: NÉMETORSZÁG "STRATÉGIAI ÉRDEKE", HOGY NE FOGANATOSÍTSON OLYAN INTÉZKEDÉSEKET, AMELYEK TOVÁBB GYENGÍTIK TÖRÖKORSZÁG GAZDASÁGÁT. HÚSZ EMBER, KÖZTÜK AZ AUTÓPÁLYÁT ÜZEMELTETÕ AUTOSTRADE VEZETÕI ELLEN NYOMOZ AZ OLASZ ÜGYÉSZSÉG A GENOVAI HÍDOMLÁS ÜGYÉBEN. A LENGYEL ÜGYÉSZSÉG VÁDAT EMELT A LENGYEL KORMÁNY EGY VOLT ALKALMAZOTTJA ELLEN, AKI ÁLLÍTÓLAG OROSZORSZÁG JAVÁRA KÉMKEDETT. EMMANUEL MACRON: AZ EURÓPAI NÉPPÁRTNAK VÁLASZTANIA KELL MERKEL ÉS ORBÁN KÖZÖTT. A NATO-FÕTITKÁR SZERINT MACEDÓNIÁNAK ÉLNIE KELL A NATO-CSATLAKOZÁS LEHETÕSÉGÉVEL. OSZTRÁK KÜLÜGYMINISZTER: AMERIKÁVAL ÉS OROSZORSZÁGGAL IS MEG KELL KEZDENI A PÁRBESZÉDET A SZÍRIAI HELYZETRÕL. HASZÁN ROHÁNI, IRÁNI ELNÖK NEM TALÁLKOZIK DONALD TRUMPPAL AZ ENSZ SZEPTEMBERI KÖZGYÛLÉSÉN ÍRJA A FINANCIAL TRIBUNE ANGOL NYELVÛ IRÁNI LAP. BRIT MINISZTERELNÖK: BIZONYÍTÉKOK TÁMASZTJÁK ALÁ, HOGY A SZKRIPAL-ÜGY GYANÚSÍTOTTJAI AZ OROSZ KATONAI HÍRSZERZÉS ÜGYNÖKEI. SZKRIPAL-ÜGY: A KREML MEGENGEDHETETLENNEK TARTJA AZ OROSZ VEZETÉSSEL SZEMBENI VÁDAKAT. AZ AMERIKAI, A NÉMET, A FRANCIA ÉS A KANADAI KORMÁNY SZERINT SZINTE BIZTOS, HOGY AZ OROSZ KORMÁNY HAGYTA JÓVÁ A MÉRGEZÉSES TÁMADÁST. A TÖRÖK TITKOSSZOLGÁLAT ÕRIZETBE VETT HAT, TÖRÖK ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ PROFESSZORT MOLDOVÁBAN „GÜLENIZMUS” GYANÚJÁVAL. BUENOS AIRESBEN EZREK VONULTAK AZ UTCÁKRA CSÜTÖRTÖKÖN MAURICIO MACRI ARGENTIN ÁLLAMFÕ KORMÁNYÁNAK MEGSZORÍTÓ INTÉZKEDÉSEI ELLEN. 82 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT BURT REYNOLDS, AMERIKAI GOLDEN GLOBE-DÍJAS SZÍNÉSZ. 66 ÉVES KORÁBAN MEGHALT ÁDÁM TAMÁS SZÍNÉSZ, AKIT A LEGTÖBBEN A FAMÍLIA KFT. SZÉP KÁROLYAKÉNT ISMERTEK. BETEGEKET SZÁLLÍTÓ KISBUSZ GÁZOLT HALÁLRA EGY GYALOGOST A ZALA MEGYEI LENTIBEN. MOTORKERÉKPÁROSSAL ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ KAPOLY TÉRSÉGÉBEN, A MOTOROS SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT. HÁBORÚS BÛNÖK MIATT KÖRÖZÖTT SZERB FÉRFIT FOGTAK EL A RENDÕRÖK A RÖSZKEI AUTÓPÁLYA-HATÁRÁTKELÕHELYEN.