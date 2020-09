Izer Norbert: Szeptember 30-ig még 120 ezer bevallást vár az adóhivatal

Ugyancsak szeptember 30-ig kell benyújtaniuk a cégeknek és szervezeteknek éves beszámolójukat a bíróságokhoz, ezt még 177 ezren nem tették meg - mondta az államtitkár.

Június 2-án éjfélig kellett volna a beszámolót benyújtani, a társasági adót bevallani és megfizetni. A kormány azonban a koronavírus-járvány miatt felülírta a határidőre vonatkozó szabályokat, és 4 hónapos halasztást adott a cégeknek, szervezeteknek - idézte fel Izer Norbert.

Az adatok egyértelműen rávilágítanak, hogy az adóügyi intézkedésre nemcsak egészségvédelmi okokból volt szükség. A halasztással ugyanis három cégből kettő élt, elsősorban a kis- és középvállalkozások, amelyeknek az új szabály az adminisztrációs könnyebbség mellett anyagi segítséget is jelentett. A Pénzügyminisztérium számítása szerint összességében 200 milliárd forint maradhatott így hónapokkal tovább az érintetteknél - részletezte az államtitkár.

A határidő közeledtével felpörögtek a beérkező bevallások - húzta alá Izer Norbert. Mint mondta: szeptember 14-e és 24-e között mintegy 32 ezer cég küldte be a társasági adóbevallását.

A számviteli beszámolók statisztikai adatsora még nagyobb növekedésről tanúskodik: mindössze egy nap alatt, szeptember 23-án több mint hatezer beszámoló érkezett a Cégszolgálathoz - tette hozzá.

Az államtitkár megjegyezte, hogy a civil szervezetek csaknem kétharmada is elküldte már a beszámolóját, és nagyjából 22 ezer szervezet hagyta a határidő utolsó napjaira a számviteli elszámolásának a benyújtását.

Izer Norbert elmondta, hogy a feltöltési kötelezettség eltörlését követően a cégek többségének jellemzően adót kell fizetnie az éves bevallás benyújtásakor. Annak a cégnek viszont, amelyik 2019-ben több adóelőleget fizetett, a bevallás benyújtásától számított 30 napon belül visszajár a túlfizetett összeg. Szeptember 23-ig összességében már mintegy 150 milliárd forint társasági adót utalt vissza az adóhivatal - ismertette.

A határidő-halasztás is igazolta, hogy a cégek egyre tudatosabbak adóügyeik intézésekor - hangsúlyozta az államtitkár, hozzátéve, hogy jellemzően azok a cégek nyújtották be korábban a bevallásukat, akiknek visszajárt a társasági adó - jegyezte meg.

A szeptember 30-ai adóbevallási határidő a társasági adóra, az innovációs járulékra, az energiaellátók jövedelemadójára, helyi iparűzési adóra és a kisvállalati adóra vonatkozik. Lényeges, hogy az adót is szeptember utolsó napjáig kell csak befizetni. A transzferár-dokumentációt is elég szeptember végén benyújtani, ide sorolható még az élelmiszerlánc-felügyeleti díj is, amelynek bevallási és megfizetési határideje szintén 2020. szeptember 30. - összegezte Izer Norbert.

MTI