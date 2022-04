Itt vannak az első Skills Junior tehetséggondozó verseny győztesei

Megosztás itt:

Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara XV. Szakma Sztár Fesztiváljának megnyitóján a budapesti Hungexpón 2022. április 25-én. (fotó: VMLY&R)

A BKIK és a BKSzC stratégiai együttműködési megállapodásának köszönhetően magasabb szintre lépett az idén először elindított, a nemzetközi World- és EuroSkills versenyek előszobájaként számontartott Skills Junior szakmai verseny. A magyar Skills Juniort elsőként az asztalos szakmában rendezhették meg, melyben a magyar fiatalok hagyományosan jól szerepelnek a nemzetközi versenyeken.

A Skills Junior országos válogatójáról 31 versenyző közül továbbjutó legjobb 4 fiatal mérte össze tudását az elmúlt 2 napban a Szakma Sztár Fesztiválon, az országos szakmai versenyek döntőinek helyt adó rangos eseményen. A megmérettetés végén az alábbi eredmény született: az első helyezett Eszlinger Mátyás, a második Keresztes Máté lett, a harmadik helyen pedig Orosz Gergő végzett. A negyedik helyet megszerző szombathelyi Busznyák Dorka asztalos tanulónak szerencsét hozott a miniszterelnöki vizit, hiszen ő nyerte meg a szakmai zsűri különdíját. A résztvevők és felkészítő tanáraik a BKIK nagyértékű szerszám és kisgép csomagját, valamint a Tooltechnic System Kft. ajándékát kapták kiválóságuk elismeréseképp.

A szakmák megbecsültségét is növelni hivatott Skills Junior tehetséggondozó célja, hogy már a 9-12 évfolyamosok is megismerhessék a nemzetközi versenyek világát, valamint felkészülhessenek a későbbi megmérettetésekre.

A BKIK és a BKSzC most aláírt együttműködése keretében a BKIK komoly szakmai és taneszköz támogatással is segíti a BKSzC-hez tartozó Kaesz Gyula Faipari Technikum és Szakképző Iskola tanműhelyét, ahol a tanulók így magasabb színvonalon készülhetnek a hazai és nemzetközi versenyekre is.

