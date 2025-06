Itt a szakértői tanács az idei hőhullám elleni védekezésre a mezőgazdaságban

Megosztás itt:

Magyarország idén nyáron ismét szélsőséges időjárás elé néz, 40 Celsius-fok feletti melegrekordok, hőhullámok, aszályos időszakok és hirtelen viharok sokasága érkezhet, az előrejelzések tehát nem sok jót ígérnek a hazai mezőgazdaság számára. Azonban a gazdálkodók helyzete sem reménytelen a kihívásokra való felkészülésben, a növényvédelem és az egyre fejlettebb mezőgazdasági technológiák ugyanis érdemben segíthetnek.

„A szélsőséges időjárás már nem rendkívüli jelenség, hanem egyre inkább a mindennapjaink része. A növényekre gyakorolt hatása viszont súlyosbodik: megbillen a vízháztartás, sérülnek a sejtek, ezzel pedig gyengül a védekezőképességük” – hívta fel a figyelmet Gerda Anikó növényorvos, a Vitafer Hungária Kft. szaktanácsadója.

A szakértő úgy véli, hogy a gazdálkodók helyzete különösen az olyan érzékeny kultúrákban nehéz, mint a zöldségek és gyümölcsök, amelyek gyorsan és látványosan reagálnak a forróságra, valamint az egyenetlen csapadékra.

Idén nyáron szélsőséges esetben akár 40-45 Celsius-fokok is elképzelhetőek, olyan népszerű növényeink, mint az alma, a burgonya, a napraforgó és a cukorrépa is különösen érzékeny a hőségre. A kukorica a globális trendek alapján minden 1 Celsius-fokos átlaghőmérséklet-növekedés hatására akár több mint 7 százalékos terméskiesést is produkálhat, vagyis érdemben kitett a globális felmelegedés hatásának.

A szakértő szerint amikor a hőmérséklet tartósan 30 Celsius-fok fölé emelkedik a növények működése jelentősen lelassul. A fotoszintézis visszaesik, a sejtek kevésbé képesek megkötni a vizet, ráadásul egyre nehezebbé válik a tápanyagfelvétel is. Ez a kombináció pedig ajtót nyit a betegségek és kártevők előtt.

