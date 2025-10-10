Keresés

2025. 10. 10. Péntek
Gazdaság

Itt a segítség, amire a vállalkozók vártak: minden, amit a 3%-os csodahitelről tudni kell

2025. október 10., péntek 11:00 | Világgazdaság
támogatás NGM gazdaságfejlesztés vállalkozói hitel Orbán Viktor Palóc André Széchenyi Kártya Program kkv-hitel

Új korszak veszi kezdetét a magyar gazdaságban: hétfőtől, október 13-tól elérhető a kormány által bejelentett, 3 százalékos, fix kamatozású hitelprogram a kis- és középvállalkozások számára. Az Orbán Viktor által bejelentett történelmi lehetőség akár 150 millió forintos, rendkívül kedvező forrást biztosít a magyar cégek növekedéséhez, fejlesztéséhez és modernizációjához.

  • Itt a segítség, amire a vállalkozók vártak: minden, amit a 3%-os csodahitelről tudni kell

Új korszak veszi kezdetét a magyar gazdaságban: hétfőtől, október 13-tól elérhető a kormány által bejelentett, 3 százalékos, fix kamatozású hitelprogram a kis- és középvállalkozások számára. Az Orbán Viktor által bejelentett történelmi lehetőség akár 150 millió forintos, rendkívül kedvező forrást biztosít a magyar cégek növekedéséhez, fejlesztéséhez és modernizációjához.

Hétfőtől indul a gazdasági csodafegyver: Jön a 3%-os fix vállalkozói hitel!

A miniszterelnök bejelentését követően Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője megerősítette: hétfőtől indul a magyar gazdaság motorját jelentő kis- és középvállalkozások számára kidolgozott, rendkívül kedvezményes hitelprogram. Egy olyan időszakban, amikor a piaci kamatok magasak, a kormány fix 3%-os kamattal nyújt segítséget, ami komoly lökést adhat a cégeknek. A konstrukciót a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával szorosan együttműködve, a vállalkozók valós igényeit felmérve dolgozta ki.

  • Kinek, mire és hogyan? Minden, amit a történelmi lehetőségről tudni kell
  • Ez a program azért nagyszerű, mert egyszerű, gyors és széles körben felhasználható. De kinek és mire jó pontosan?
  • Kiknek szól? Minden magyar kis- és középvállalkozásnak (kkv), akik növekedni, fejlődni szeretnének.
  • Mekkora összeg? A hitel felső határa 150 millió forint.

Mire használható fel? A program rendkívül rugalmas. Ideális termelékenységet javító beruházásokra, energiahatékonysági korszerűsítésekre (pl. napelem, szigetelés), új eszközök beszerzésére vagy akár a cég működésének finanszírozására. A cél, hogy a magyar vállalkozások egyről a kettőre tudjanak lépni.

Hogyan lehet igényelni? A már jól ismert és bevált Széchenyi Kártya Programon keresztül, a bankfiókokban, hét különböző termék formájában.

A kormány a magyar vállalkozók oldalán: A munkaalapú gazdaság erősítése a cél

Ez a program tökéletesen illeszkedik a kormány gazdaságfilozófiájába: a cél a magyar vállalkozások előnyben részesítése és a munkaalapú gazdaság megerősítése. Ahogy Palóc André fogalmazott: "Amikor támogatjuk ezeket a vállalkozásokat, akkor hiszünk abban, hogy egy vállalkozás tud bővülni". A kormány a vállalkozások segítése mellett a lakosságot is támogatja, többek között a családi adókedvezményekkel, az szja-mentességgel és a nyugdíjasoknak nyújtott juttatásokkal. Ez a politika biztosítja, hogy a magyar gazdaság továbbra is erős és válságálló maradjon.

 Tudjon meg többet a 3%-os fix hitelprogram részleteiről, és hozza lendületbe vállalkozását!

Forrás: Világgazdaság

Háború Ukrajnában

